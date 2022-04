Płaca minimalna w Polsce wzrośnie dwukrotnie. To będzie rekord

– Jedno, co jest (…) na dzisiaj pewne i to jest sytuacja zupełnie nowa to to, że waloryzacja będzie dwukrotnie w ciągu roku 2023, a wynika to z tego, że w ustawie (art. 3 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) jest zapisane, że jeżeli wskaźnik inflacji będzie wyższy niż 5 proc., a we wskaźnikach jest przewidziane, że będzie to 7,8 proc. to, że będzie to dwukrotnie – powiedziała Maląg w piątek w TVP Info.

Dodała, że rząd czeka teraz na komunikat prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości średniej płacy za I kw.

– Jeżeli chodzi o wysokość minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku, musimy jeszcze poczekać na jeden wskaźnik, a więc do 11 maja musimy poczekać, aby określić jakie rzeczywiście będzie minimalne wynagrodzenie i do 15 czerwca przedstawić Radzie Dialogu Społecznego – podkreśliła Maląg.

Poinformowała, że przygotowywane są "różne rozwiązania, różne warianty", które rząd będzie chciał przedstawić RDS. – Na pewno będzie to co najmniej 7,8 proc. wzrostu – dodała minister.

Inflacja "zjada" wynagrodzenia Polaków

Zgodnie z ustawą o płacy minimalnej, wysokość minimalnego wynagrodzenia jest ustalana co do zasady w taki sposób, aby przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia w danym roku wzrastała w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wskaźnik cen. W 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3 010 zł brutto.

W ostatnich miesiącach pensje Polaków "zjada" galopująca inflacja. W piątek GUS podał we wstępnym szacunku, że inflacja w kwietniu wyniosła 12,3 proc. w skali roku i była o 2 proc. wyższa niż w marcu.

