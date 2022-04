Sankcje odcięły polskie gminy od gazu. Jest decyzja Morawieckiego

We wtorek MSWiA opublikowało listę osób i podmiotów objętych sankcjami w związku z wojną w Ukrainie. Jej utworzenie umożliwiła specustawa, która 15 kwietnia została opublikowana w Dzienniku Ustaw.



Na polskiej liście sankcyjnej znalazła się m.in. powiązana z Rosją firma Novatek Green Energy sp. z o.o., która w konsekwencji wstrzymała dostawy gazu do kilkunastu gmin w kraju.



"Premier Morawiecki wydał decyzję gwarantującą zabezpieczenie dostaw gazu do miejsc, które korzystały z dostaw od firm objętych sankcjami. Spółki skarbu państwa niezwłocznie podjęły działania w celu szybkiej realizacji tej decyzji" – poinformował w piątek rzecznik rządu Piotr Mueller.