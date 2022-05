O ile mogą wzrosnąć stopy procentowe? Znamy przewidywania bankowców

Stopy procentowe rosną systematycznie od października i według bankowców należy być gotowym na kolejne podwyżki, a to oznacza dalszy wzrost rat kredytów zaciągniętych w złotych.

"W tym tygodniu zapewne odbędzie się również zwyczajowa konferencja prasowa z udziałem prezesa NBP, która rzuci więcej światła na perspektywy krajowej polityki pieniężnej. Jednocześnie zrewidowaliśmy naszą prognozę krajowych stóp procentowych. Oczekujemy, że RPP podniesie stopy procentowe o 50pb na posiedzeniach w czerwcu i lipcu i zakończy cykl zacieśniania polityki pieniężnej, a tym samym stopa referencyjna wyniesie 6,50%" – czytamy w tygodniku banku pt. "Wojna w Ukrainie nadal ogranicza aktywność w przetwórstwie".

Inflacja w kwietniu przekroczyła 12 proc.

Argumentem za wysoką podwyżką stóp procentowych w maju o 100 pb jest, zdaniem analityków, "znacząco wyższy od oczekiwań odczyt inflacji w kwietniu" (według GUS wzrost cen wyniósł 12,3 proc. w skali roku) oraz "lepsze od konsensusu marcowe dane z realnej sfery gospodarki".

8 kwietnia Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopy procentowe o 100 pb – do 4,50% w przypadku głównej stopy referencyjnej. Była to siódma podwyżka stóp z rzędu. Rada zaczęła cykl podwyżek stóp w październiku 2021 r. Wówczas stopa referencyjna wzrosła z 0,1 proc. do 0,5 proc.

Raty kredytów w górę. Rząd oferuje pomoc

Osobom, które nie radzą sobie ze spłatą rat kredytów, rząd oferuje m.in. wakacje kredytowe oraz dopłaty w wysokości do 2 tys. zł miesięcznie przez okres nawet 3 lat. Rząd chce również, by w przyszłości banki zaczęły posługiwać się inną stawką oprocentowania niż WIBOR, która ma być korzystniejsza dla kredytobiorców.

Według prognoz Narodowego Banku Polskiego, inflacja osiągnie szczyt w czerwcu tego roku. Cel inflacyjny NBP wynosi 2,5 proc. z możliwością odchylenia do 1 pkt proc. w górę lub w dół.

