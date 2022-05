Media: Rząd zmieni zasady waloryzacji emerytur

Powodem działań ma być galopująca inflacja – pisze w środę "Gazeta Wyborcza".

Rosnące ceny to obecnie problem dla każdej osoby mieszkającej w Polsce.

Inflacja w Polsce. Dane GUS

W kwietniu tego roku w Polsce ceny rosły w tempie ponad 12 proc. w skali roku – podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w porównaniu do kwietnia 2021 roku o 12,3 proc., a w stosunku do marca 2022 roku wzrosły o 2 proc. Wzrost cen dotyczy przede wszystkim nośników energii, paliw oraz żywności i napojów bezalkoholowych.

Inflacja w naszym kraju jest najwyższa od ponad 20 lat.

Waloryzacja emerytur

Emerytury i renty w Polsce wzrosły od 1 marca tego roku. Miała to być największa waloryzacja od lat. Jednak eksperci, cytowani przez portal money.pl, zauważają, iż przy obecnym wzroście cen z podwyżki nic nie zostaje. Według nich, w tej sytuacji rząd Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy jak najszybciej powinien rozpocząć prace nad zabezpieczeniem sytuacji finansowej polskich emerytów. – Druga waloryzacja we wrześniu będzie konieczna, jeżeli taki trend się utrzyma – zwrócił uwagę Oskar Sobolewski z Instytutu Emerytalnego.

Jak podała "Gazeta Wyborcza", pomysłem rządzących na aktualną sytuację gospodarczą w kraju będzie tzw. waloryzacja zaliczkowa. "Gdy od początku 2022 roku średnia śródroczna inflacja przekroczy 8 proc. (np. stanie się to w czerwcu), to emeryci dostawaliby w tym samym roku (np. od sierpnia) drugą waloryzację, powiedzmy, w wysokości 2 proc. A gdy wyliczenia corocznej marcowej waloryzacji w kolejnym roku, czyli 2023, będą wskazywać, że waloryzacja będzie na poziomie 10 proc., to te 2 proc. wcześniejszej podwyżki byłoby odejmowane. W rezultacie ludzie dostaliby w marcu 2023 roku już tylko 8 proc. podwyżki" – napisał dziennik, powołując się na osobę z kręgów rządowych.

"To, co złe, jest z zewnątrz". Soboń o inflacji w Polsce