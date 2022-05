Wzrost stóp procentowych. Szef PIE: Fatalna wiadomość dla kredytobiorców

Rada Polityki Pieniężnej zapowiedziała, że w czwartek nastąpi kolejne podniesienie stóp procentowych. Oficjalnie inflacja w Polsce osiągnęła już poziom powyżej 12 proc. – Inflacja zawsze z nami będzie. Na tym poziomie pewnie do końca tego roku. W przyszłym roku nadal będzie na podwyższonym poziomie, czyli będzie w okolicach 8 proc. – mówił dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego Piotr Arak w rozmowie z RMF FM. Ekspert ocenił, że szczytu inflacji można spodziewać się w sierpniu, kiedy wyniesie ona 13 proc.

Wzrost stóp procentowych

Arak odniósł się także do zapowiedzi o rosnących stopach procentowych, a co za tym idzie wyższych ratach kredytów hipotecznych. – Niestety w Polsce konsumenci, a także przede wszystkim sektor finansowy, sektor bankowy przerzuca ryzyko związane ze zmianami stóp procentowych na konsumenta. Jesteśmy ewenementem w skali europejskiej, a także w naszym regionie – podkreślał dyrektor PIE.

– W każdej sytuacji, w której zmienia się inflacja, będzie się zmieniała polityka banku centralnego, będzie podnosił stopy procentowe, będzie ulegał zmianie wskaźnik WIBOR, od którego uzależniona jest rata kredytu przy zmiennej stopie procentowej – tłumaczył Arak. Zdaniem eksperta "bank centralny musi podnosić stopy procentowe, żeby walczyć z inflacją". – Bo prawie 7 pp. z tego wskaźnika to są czynniki wewnętrzne, na które może mieć wpływ bank centralny w przypadku polskiej gospodarki – mówił.

Czy Rosja zbankrutuje?

– Technicznie może zbankrutować. Faktycznie będzie to oznaczało dla Rosji 10 proc. mniej przychodów dla budżetu centralnego rosyjskiego. Jest to dużo, ponieważ to państwo ma niskie podatki, którymi przyciągało między innymi inwestorów zagranicznych – mówił ekspert, odnosząc się do zapowiedzianego przez Unię Europejską szóstego pakietu sankcji na Rosję.

