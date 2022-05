Polska łączy się z Litwą. Gazociąg GIPL uroczyście otwarty

– Interkonektor GIPL łączy Polskę i Litwę. Daje dodatkowe połączenie, dodatkową dywersyfikację kierunków i źródeł, dodatkowe bezpieczeństwo, a także umacniamy więzi między krajami. Dziś gaz płynie do Polski - to najlepsza odpowiedź na działania Rosji, takie jak odcięcie dostaw do Polski i Bułgarii – powiedział prezydent Litwy Gitanas Nauseda podczas uroczystości.

Prezydent Duda: Tym razem nie "Polak mądry po szkodzie"

– Wiemy, że gaz płynie od kilku dni i tym razem nie "Polak mądry po szkodzie", tylko razem z sąsiadami i Komisją Europejską okazaliśmy się mądrzy przed szkodą. Kilka dni temu Rosjanie zablokowali dostawy gazu do Polski. Widzieliśmy już wcześniej takie działania na Ukrainie i postanowiliśmy się wtedy zabezpieczyć – powiedział prezydent Polski Andrzej Duda.

Wskazał m.in. na budowę terminalu LNG w Świnoujściu oraz budowę kolejnych interkonektorów gazowych Polski z państwami sąsiednimi.

– Aby pozbyć się szantażu energetycznego, nasz region musi zwiększać swoją niezależność energetyczną. (...) Ten gazociąg połączy nas z resztą Europy - gaz może płynąć w obu kierunkach – dodał prezydent Łotwy Egils Levits.

1 maja br. litewski operator sieci przesyłowej gazu ziemnego Amber Grid podał, że uruchomiono połączenie Polska-Litwa, które było budowane wspólnie z Gaz-Systemem. Długość gazociągu łączącego systemy przesyłowe obu państw to 508 km. Pozwolił on także uzyskać połączenie z systemami Łotwy, Estonii i Finlandii.

Jaką przepustowość ma GIPL?

W ciągu najbliższych pięciu miesięcy zdolność przesyłowa gazociągu z Litwy do Polski osiągnie 217 000 m3/h lub 2,4 GWh/h. Odpowiada to 1,9 mld m3 rocznie lub 21 TWh/rok. Zdolność przesyłowa gazu z Polski na Litwę wyniesie 230 000 m3/h lub 2,6 GWh/h. Odpowiada to 2 mld m3/rok lub 21 Twh/rok.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.

