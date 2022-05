Pogarsza się sytuacja kredytobiorców. Lewica ma propozycję

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podwyższyła stopę referencyjną do 5,25 proc. z 4,50 proc. RPP podwyższyła stopy procentowe po raz pierwszy w październiku 2021 roku, w tym stopę referencyjną do 0,5 proc. z 0,1 proc. Czwartkowa podwyżka jest ósmą z rzędu.

Zandberg: Zamrozić raty

– Dalsze podwyżki stóp procentowych oznaczają, że zaczną znikać w Polsce miejsca pracy, dalsze podwyżki stóp procentowych oznaczają, że wiele firm będzie wpadało w kłopoty. Pan prezes Glapiński najpierw przespał moment kiedy trzeba było działać, kiedy trzeba było reagować, a teraz najwyraźniej próbuje pokryć to nadgorliwością, bierze udział w konkursie, kto w Europie będzie miał najwyższe stopy procentowe, ale kosztem tych zabaw prezesa Glapińskiego są dramatyczne konsekwencje dla ludzi – mówił Adrian Zandberg w Sejmie.

Polityk podkreślił, że jego ugrupowanie domaga się tego, żeby na najbliższym posiedzeniu Sejmu została poddana pod głosowanie ustawa klubu Lewicy, która zamraża raty mieszkaniowe na poziomie z grudnia 2019 roku.

– My na Lewicy uważamy, że nie ludzi, którzy spłacają swoje pierwsze mieszkanie, to w którym mieszkają, to w którym będą żyć całe życie nie można traktować,tak jakby byli spekulantami, nie można ich traktować, jakby byli inwestorami kapitałowymi. Państwo musi stanąć w ich obronie. Ta ustawa, którą zaproponowaliśmy, to jest jedyny konkret, który jest dzisiaj w parlamencie –mówił dalej Zandberg.

Podwyższenie stopy referencyjnej

Konsensus rynkowy przewidywał podwyższenie stopy referencyjnej o 100 pb, choć część analityków nie wykluczała większej podwyżki.

Rada Polityki Pieniężnej ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie:

stopa referencyjna 5,25 proc. w skali rocznej;



stopa lombardowa 5,75 proc. w skali rocznej;



stopa depozytowa 4,75 proc. w skali rocznej;



stopa redyskonta weksli 5,30 proc. w skali rocznej;



stopa dyskontowa weksli 5,35 proc. w skali rocznej.



Uchwała RPP wchodzi w życie 6 maja 2022 roku.Na piątek na godz. 16:30 zaplanowano konferencję prasową prezesa Narodowego Banku Polskiego i jednocześnie przewodniczącego Rady Polityki Pieniężnej prof. Adama Glapińskiego.

