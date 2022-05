"Lepiej, żeby to była autorefleksja niż regulacja". Müller ostrzega banki w Polsce

W czwartek Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny w tym roku podniosła stopy procentowe: tym razem z 4,50 do 5,25 proc. Dla kredytobiorców oznacza to wyższe raty kredytu. Wielu Polaków zaczyna poważnie odczuwać podwyżki rat, dlatego osobom, które nie radzą sobie ze spłatą rat kredytów, rząd oferuje m.in. wakacje kredytowe oraz dopłaty w wysokości do 2 tys. zł miesięcznie przez okres nawet 3 lat. Rząd chce również, by w przyszłości banki zaczęły posługiwać się inną stawką oprocentowania niż WIBOR, która ma być korzystniejsza dla kredytobiorców.

O tych propozycjach mówił w piątek na antenie Radia Plus rzecznik rządu. Piotr Müller wskazał, że trwają intensywne prace nad rozwiązaniami, które zniwelują wysokie podwyżki rat kredytów.

– Lada moment to trafia do Sejmu i będzie realizowane. Nie pamiętam jaki jest etap prac legislacyjnych, ale cel jest taki, żeby już w te wakacje były uruchomione rozwiązania, aby można było skorzystać m.in. z wakacji kredytowych, które chcemy wprowadzić – stwierdził Müller na antenie rozgłośni.

Ultimatum dla banków

Rzecznik rządu postawił także przed bankami w Polsce swego rodzaju ultimatum dotyczące warunków lokat oraz oprocentowania kredytów. Z powodu wzrastających stóp procentowych lokaty przestały być opłacalną formą oszczędzania pieniędzy. Z kolei kredyty stały się bardzo drogie.

– Widzimy, że relacja pomiędzy wysokością kredytów, odsetek za kredyty a lokatami jest nieprawidłowa i tu mogę powiedzieć, że banki mają pewien czas na to, aby same do tej refleksji doszły, a jeżeli do tej refleksji nie dojdą, to być może trzeba będzie podjąć działania o charakterze regulacyjnym – stwierdził Müller i dodał, że w tej kwestii możliwa jest interwencja Komisji Nadzoru Finansowego. Nie jest to jedyne narzędzie, jakie rząd ma do dyspozycji.

– Można zacząć wprowadzać rozwiązania prawne, które pewne rzeczy uregulują. Tutaj chciałbym wysłać wyraźny sygnał do sektora bankowego: lepiej, żeby to była autorefleksja niż regulacja – dodał rzecznik rządu.

