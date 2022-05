Drożyzna w sklepach. Zobacz o ile podrożały podstawowe produkty

"Kwietniowy odczyt wskaźników nastroju w handlu tradycyjnym (NHT) przyniósł niewielkie wzrosty. Ocena kwietnia wyniosła 48,4 pkt i była wyższa od marcowej o 1,7 pkt, ale niższa o 8,7 pkt od prognozy – wynika z badania M/platform, przeprowadzonego na przełomie kwietnia i maja. Wartość oczekiwana na maj wyniosła 60,5 pkt i była wyższa od kwietniowej o 3,4 pkt, ale niższa od ubiegłorocznej o 7,1 pkt. W dalszym ciągu największy wpływ na odczyty wskaźników mają wysoka inflacja i wojna w Ukrainie" – czytamy w komunikacie.

Drożyzna w sklepach

W kwietniu br. wartość zakupów w handlu tradycyjnym wzrosła o 12 proc. r/r i jest to najwyższy wzrost w tym roku. Większe obroty wynikają ze zwiększonej liczby wizyt o 2,4 proc.. Przede wszystkim jednak stoją za nimi podwyżki cen najważniejszych kategorii w handlu tradycyjnym. W samym koszyku było mniej produktów niż rok wcześniej (średnio 4,9 produktu w porównaniu do 5,1 w marcu 2021), natomiast w czasie wizyt płaciliśmy +9,4 proc., co przekłada się na 2,12 zł wydawane w sklepie więcej. Średnia miesięczna wartość wizyty osiągnęła poziom 24,76 zł. Powyżej tej średniej były zakupy w tygodniu przed Wielkanocą, w piątek przekraczając poziom 32,8 zł w trakcie wizyty.

"Wzrost wartości widać na kluczowych dla handlu tradycyjnego kategoriach, tj. wyrobach tytoniowych (+3,2 proc.), piwie (+3,7 proc.), napojach bezalkoholowych (+3,2 proc.), nabiale (+8,7 proc.), alkoholach mocnych jak whisky, rum, likiery i gin (+11,2 proc.), kawie/herbacie i kakao (+12,1 proc.) czy wyrobach piekarniczych i cukierniczych (+21 proc.). Wśród kategorii, których obroty wzrosły dwucyfrowo, prowadzą oleje i oliwy (+58,6 proc.), żywność sucha (+18,8 proc.) oraz sosy i przyprawy (+17,6 proc.)" – wskazano także.

Metodologia NHT jest następująca: wskaźniki mogą przyjmować wartość od 0 do 100. Wynik powyżej 50 świadczy o nastrojach optymistycznych, a poniżej o przewadze opinii negatywnych.

Analitycy M/platform na początku każdego miesiąca analizują nastroje wśród właścicieli i kierowników tradycyjnych sklepów. Wyniki badania pozwalają określić ogólne nastroje w handlu detalicznym, a także prognozy na kolejne miesiące. Najnowsze badanie zostało przeprowadzone na przełomie kwietnia i maja br. na reprezentatywnej próbie sklepów N= 3395 wybranych spośród ponad 12 tys. sklepów handlu tradycyjnego z M/platform.

M/platform to pierwsza i największa w Polsce cyfrowa platforma usług, która wspiera tradycyjne punkty handlowe.

