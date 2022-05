Maląg: Polscy pracodawcy zgłosili zatrudnienie 120 tys. Ukraińców

W poniedziałek dane podała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Polityk Prawa i Sprawiedliwości –Zjednoczonej Prawicy wystąpiła na konferencji prasowej przed Powiatowym Urzędem Pracy w Kępnie w województwie wielkopolskim.

Zatrudnienie dla Ukraińców w Polsce

– Mamy blisko 120 tys. obywateli Ukrainy, którzy podjęli zatrudnienie na uproszczonych zasadach – powiedziała podczas spotkania z przedstawicielami mediów minister Marlena Maląg. Ponadto, Ukraińcom nadano dotychczas 1,1 mln numerów PESEL.

Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, wprowadzono ścieżkę legalizacji pobytu Ukraińców, którzy po 24 lutego tego roku uciekli ze swojej ojczyzny w wyniku rosyjskiej inwazji wojskowej. Osobom, których pobyt na terytorium Polski jest lub był uznawany za legalny, jest udzielane zezwolenie na pobyt czasowy na okres trzech lat, licząc od dnia wydania decyzji.

Ustawa zakłada nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną. Rozwiązanie pozwala na realizację szeregu usług publicznych na rzecz tych osób. W celu ułatwienia dostępu do usług publicznych online wraz z nadaniem numeru PESEL obywatele Ukrainy mogą uzyskać profil zaufany. Jednocześnie zagwarantowany został dostęp obywatelom Ukrainy do polskiego rynku pracy oraz rejestracja w powiatowym urzędzie pracy. Pracodawca zatrudniający uchodźcę z Ukrainy musi w ciągu 14 dni powiadomić za pośrednictwem praca.gov.pl właściwy urząd pracy o powierzeniu pracy. Obywatele Ukrainy mogą również skorzystać z usług rynku pracy w postaci m.in. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń (na takich samych zasadach jak obywatele polscy).

