Co dalej z pomocą dla kredytobiorców? Jest zapowiedź rządu

– Jutro zostanie przedstawiony projekt tych przepisów, które dotyczą pomocy kredytobiorcom. Zostanie on skierowany na kilkudniowe szybkie konsultacje społeczne i instytucjonalne, w szczególności do sektora bankowego, tak aby rząd mógł później szybko ten projekt przyjąć i przedstawić Sejmowi – powiedział Mueller podczas konferencji prasowej.

– Chcielibyśmy, żeby większość z tych rozwiązań weszła w życie 1 lipca. W związku z tym ta ścieżka legislacyjna będzie przyśpieszona – dodał. Projekt ma być procedowany na posiedzeniu Sejmu zaplanowanym za dwa tygodnie.

Jak wynika z wcześniejszych zapowiedzi, projekt ten ma wprowadzać wakacje kredytowe – czyli możliwość przesunięcia spłaty przez cztery miesiące w roku (jeden miesiąc w kwartale) oraz możliwość dopłat do kredytu. Kwota dopłaty miałaby być co do zasady zwracana, z możliwością częściowego umorzenia. Projekt przewiduje także odejście od WIBOR-u (od 1 stycznia 2023r.).

Kolejna podwyżka stóp procentowych. Kredytobiorcy mają problem

Rząd chce pomóc kredytobiorcom w związku z podwyżką stóp procentowych. 5 maja Rada Polityki Pieniężnej podniosła główną stopę procentową z 4,50 do 5,25 proc. Konsensus rynkowy przewidywał podwyższenie stopy referencyjnej o 100 pb, choć część analityków nie wykluczała większej podwyżki. Była to ósma podwyżka stóp z rzędu od października 2021 r.

Narodowy Bank Polski podnosi stopy procentowe ze względu na rekordową inflację, która w kwietniu według wstępnych szacunków GUS wyniosła 12,3 proc. w skali roku i jest najwyższa od ponad 20 lat. Bank centralny i rząd uważają, ceny rosną głównie z powodu wojny na Ukrainie.

Cel inflacyjny NBP wynosi 2,5 proc. z możliwością odchylenia do 1 pkt proc. w górę lub w dół.

