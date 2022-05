Wiceminister: Chcemy, aby rząd przyjął przepisy ws. wsparcia kredytobiorców 17 maja

Projektowana regulacja dotyczy wakacji kredytowych oraz zamiennika dla wskaźnika WIBOR, który ma obniżyć wysokość rat kredytów. Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) ma zostać zasilony dodatkowo 1,4 mld zł i kwota ta miałaby wzrosnąć w razie potrzeby.

We wtorek założenia projektu przedstawił premier Mateusz Morawiecki i minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

"Projekt przygotowaliśmy we współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego i Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. Chcemy, by 17 maja Rada Ministrów przyjęła nowe przepisy. Do 13 maja trwają konsultacje społeczne podczas których chcemy poznać opinie rynku" – powiedział Patkowski, cytowany w komunikacie.

Rząd przygotował pakiet pomocowy

Nowe propozycje znajdą się w projekcie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych. W dokumencie są już wpisane rozwiązania dotyczące wyznaczania zamiennika WIBOR (skonsultowane i przyjęte przez Stały Komitet Rady Ministrów). Uzupełniają je też przepisy związane z tzw. wakacjami kredytowymi i zmianami w FWK.

Wakacje kredytowe umożliwią zawieszenie spłaty kredytu na 4 miesiące bez dodatkowych odsetek zarówno w 2022 r., jak i w 2023 r., co daje razem 2 x po 4 miesiące bez rat. Wakacje kredytowe będą dotyczyć kredytów w złotówkach.

Przejście z obecnego WIBOR-u na nowy wskaźnik oznaczać będzie spadek wysokości rat kredytobiorców. Dzięki temu w portfelach kredytobiorców zostaną dodatkowe środki – w sumie będzie to ok. 1 mld zł rocznie od 2023 r.

Planowane jest także zasilenie nowymi środkami Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Trafi do niego dodatkowe 1,4 mld zł, a w razie potrzeby kwota ta będzie zwiększana i nie będzie konieczna w tym przypadku nowelizacja ustawy.

Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami, maksymalne wsparcie z FWK wynosi 2 tys. zł i może być wypłacane nawet przez 36 miesięcy, co daje łącznie 72 tys. zł.

Wsparcie ma mieć charakter zwrotny. Spłata będzie rozpoczynać się po 2 latach od wypłaty ostatniej dopłaty i następować w 144 równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach. Część wsparcia będzie mogła zostać umorzona. Warunkiem umorzenia jest terminowa spłata pierwszych 100 rat pożyczki z FWK. Przy maksymalnej kwocie wsparcia (2 tys. zł przez 36 miesięcy) po terminowej spłacie 100 rat (50 tys. zł) kolejne 44 raty wynoszące 22 tys. zł będą mogły zostać umorzone.

Czytaj też:

Płatność za gaz z Rosji. Niemiecki koncern spełnił żądania Kremla