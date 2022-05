Kontrpropozycje PSL dla kredytobiorców. "500 zł w kieszeni co miesiąc"

"Szalejąca drożyzna i podwyżki rat kredytów rujnują budżety Polaków!" – napisał na Twitterze Władysław Kosiniak-Kamysz. PSL wniosło do Sejmu uchwałę "wzywającą rząd do walki z drożyzną i do ochrony budżetów Polaków".

PSL proponuje trzy rozwiązania, które mają przynieść korzyść Polakom. Po pierwsze to likwidacja tzw. podatku Belki od zysków kapitałowych, który obejmuje m.in. zysk z lokat. Druga propozycja ludowców to likwidacja marż od kredytów, a trzecia to wyemitowanie wysokooprocentowanych obligacji, które pozwolą Polakom na trzymanie pieniędzy w bankach.

Ludowcy krytykują pakiet przygotowany przez rząd, zaprezentowany we wtorek przez premiera i minister finansów. – Mateusz Morawiecki zaprosił kredytobiorców na obiad i postawił przed nimi pusty talerz. Obie propozycje premiera to znane na rynku instrumenty, które są rzadko używane. Te rozwiązania rządu nie spełniają oczekiwań Polaków – powiedział poseł Dariusz Klimczak podczas konferencji prasowej w Sejmie.

"Morawiecki nie troszczy się o portfele Polaków"

– Polacy słusznie mają pretensje do rządu i NBP, bo to ich kosztem rządzący walczą z inflacją. Nie kosztem banków i ich zysków. Dodatkowo dziś premier oddaje kwestę WIBOR-u w ręce bankowców – nic dziwnego, sam wywodzi się z tego środowiska – wskazał Klimczak.

Krzysztof Paszyk zarzucił, że Morawiecki jest "bardziej banksterem niż premierem": – Nie troszczy się o portfele Polaków. Jeśli tak dalej pójdzie, to coraz częściej będziemy przypominać jego słowa o „misce ryżu”, bo tyle zostanie Polakom.

– Nasza propozycja likwidacji marży od kredytów, która dziś wynosi średnio 2 proc., to 500 zł w kieszeni co miesiąc dla kredytu w wysokości 300 tys. zł – wskazał poseł PSL.

