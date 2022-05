Inflacja w strefie euro. Goldman Sachs wskazuje, kiedy będzie szczyt

W kwietniu oficjalny poziom inflacji w strefie euro wyniosła aż 7,5 proc., co stanowi rekordowy poziom od czasu wprowadzenia wspólnej waluty w 1999 r. Już w lutym inflacja sięgała 5,9 procent.

Goldman Sachs: Szczyt we wrześniu

Biuro analiz Goldman Sachs przekazało, że według oczekiwań inflacja w strefie euro osiągnie szczyt we wrześniu i wyniesie 9 proc. W nadchodzących kwartałach prawdopodobne będą także znaczące efekty drugiej rundy w postaci wyższego wzrostu płac.

Szef Bundesbanku wzywa do podwyżki stóp procentowych

Tymczasem we wtorek szef niemieckiego banku centralnego Joachim Nagel wezwał do podwyżki stóp procentowych w strefie euro w lipcu. Ostrzegł jednocześnie przed zbyt późną reakcją na rosnące ceny.

Bankowiec tłumaczył, że uderzenie Rosji na Ukrainę "dołożyło się do istniejącej wcześniej presji cenowej, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio". Agresja militarna we wschodniej części Europy przyczyniła się bowiem do wzrostów cen energii, a co za tym idzie wielu innych towarów i zakłóciła łańcuchy dostaw.

Oficjalny poziom inflacji w Polsce

Jak z kolei wyglądają najnowsze dane dotyczące oficjalnego poziomu inflacji w Polsce?

Otóż w kwietniu 2022 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku wzrosły w porównaniu do kwietnia 2021 r. o 12,3 proc., a w stosunku do marca 2022 r. wzrosły o 2 proc. – podał w piątek Główny Urząd Statystyczny.

Na początku kwietnia Rada Polityki Pieniężnej podniosła główną stopę procentową z 3,5 do 4,5 proc. Była to już siódma podwyższa z rzędu. Rada zaczęła cykl podwyżek stóp w październiku 2021 r. Wówczas stopa referencyjna wzrosła z 0,1 proc. do 0,5 proc.

Według prognoz Narodowego Banku Polskiego, inflacja osiągnie szczyt w czerwcu tego roku. Cel inflacyjny NBP wynosi 2,5 proc. z możliwością odchylenia do 1 pkt proc. w górę lub w dół.

