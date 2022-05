Sukcesy PKN Orlen. Obajtek: Budujemy silny koncern multienergetyczny

Grupa PKN Orlen w Polsce i za granicą wypracowała łączny ekwiwalent mediowy na poziomie ponad 1 mld złotych w 2021 roku.

Obajtek: Budujemy silny koncern

– Budujemy silny koncern multienergetyczny, który będzie miał mocną pozycję w Europie Środkowej i konsekwentnie maksymalizował zyski, z korzyścią dla polskiej gospodarki. Skutecznym narzędziem wspierającym nasze cele biznesowe jest działalność sponsoringowa. W jej wyniku tylko w 2021 roku Grupa Orlen w Polsce i za granicą wypracowała łączny ekwiwalent mediowy na poziomie ponad 1 mld złotych. To najlepiej pokazuje, że sponsoring należy traktować nie tylko jako bardzo skuteczne narzędzie do wzmacniania rozpoznawalności marki, ale też jako długofalową inwestycję. Jesteśmy firmą globalną, 50 proc. przychodów przynoszą aktywności zagraniczne i tak postrzegamy oraz budujemy wizerunek naszej marki. Stąd m.in. nasza obecność w Formule 1 i współpraca z zespołem Alfa Romeo F1 Team Orlen, dzięki której docieramy do milionów kibiców i potencjalnych klientów na całym świecie – powiedział Daniel Obajtek.

Koncern w ostatnich czterech latach zwiększył o 120 proc. inwestycje w sport. Wzrosła też liczba wspieranych sportowców – z 10 w 2018 roku do 80 w 2021 Sponsoring obejmuje także około 70 klubów sportowych, sześć związków i dwa komitety.

Flagowy projekt PKN Orlen

Flagowym projektem PKN Orlen jest współpraca z zespołem Formuły 1 Alfa Romeo F1 Team Orlen oraz wsparcie Roberta Kubicy, które w zeszłym roku wygenerowało ekwiwalent mediowy na poziomie około 650 mln złotych. Koncern sponsoruje również dwukrotnego żużlowego mistrza świata Bartosza Zmarzlika, zawodników występujących w Rajdzie Dakar, Bartłomieja Marszałka startującego w wodnej Formule 1 oraz kierowców wyścigowych Mikołaja Marczyka i Kacpra Wróblewskiego. Markę Orlen promują również reprezentacje w siatkówce, lekkiej atletyce, a także drużyny m.in. piłki nożnej i piłki ręcznej.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld złotych w 2021 roku. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) od 1999 roku.

