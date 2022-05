Zmiany w emeryturach dla żołnierzy i policjantów. Sejm przyjął poprawki

Rozwiązania dotyczą przyznania na analogicznych zasadach uprawnień emerytalnych także funkcjonariuszom służby celnej i celno-skarbowej.

Nowela umożliwia doliczenie stażu cywilnego do wysługi lat i pobieranie emerytury mundurowej dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, którzy zostali przyjęci do służby po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 roku, a przed 1 października 2003 roku i mają co najmniej 25 lat służby.

Posłowie zajęli się tą sprawą podczas czwartkowego posiedzenia Sejmu – podał portal ISBnews.pl.

Sejm: Nowelizacja ustawy

Regulacje znalazły się w nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin; ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Polskiej Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z nowelizacją, funkcjonariusze i żołnierze, których dotyczy ta zmiana, gdy zdecydują o przejściu na emeryturę, będą mieli dwie możliwości – doliczenie stażu cywilnego do wysługi i pobierania tylko emerytury mundurowej albo pozostanie na dotychczasowych zasadach, czyli pobieranie emerytury mundurowej i z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) za pracę cywilną po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Nowela zawiera też zapis, że podstawą pozbawienia funkcjonariusza prawa do świadczenia motywacyjnego będzie wszczęcie przeciw niemu postępowania karnego w sprawie o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, a także postępowania dyscyplinarnego, do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania.

