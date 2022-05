Czarny scenariusz na jesień. Kowalczyk o wzroście cen żywności

– Ten pik nastąpi prawdopodobnie jesienią tego roku. Taka jest moja ocena, bo ja patrzę z punktu widzenia rolnictwa i cen żywności, bo one niestety bardzo mocno wzrastają. Na rynkach światowych ta cena żywności rośnie. Jeśli wojna na Ukrainie nie wygaśnie, a wygląda na to, że chyba nie szybko, no to wtedy będzie w pewnym sensie kryzys zbożowy, czyli ceny na rynkach światowych wzrosną i to będzie ten kolejny impuls inflacyjny i to będzie światowy impuls inflacyjny – powiedział Kowalczyk w Radiu Zet.

Uchylił się od pytania, jakiego poziomu inflacji należy spodziewać się jesienią. – Widzę zagrożenia kolejnego wzrostu cen, widzę te zagrożenia, jeżeli sytuacja się nie uspokoi – dodał.

– Poziom cen żywności rok do roku, w stosunku do poprzedniego roku, w stosunku do poprzedniego sezonu myślę, że może być 25-30 proc. jeśli się nic nie zmieni na Wschodzie, bo to jest niezwykle istotne – tłumaczył minister.

Ukraina nie może eksportować zboża

– Jeśli nadal będą zablokowane porty na Morzu Czarnym, nie będzie możliwy eksport zboża z Ukrainy, będzie brakować zboża i żywności na rynkach światowych w II półroczu - nie w Polsce, bo Polska ma wystarczające ilości żywności, ale rynki światowe: kraje arabskie, Bliski Wschód. Afryka Północna, bo tam szło zboże z Ukrainy, z Rosji, to ceny naturalnie muszą wzrosnąć. One już wzrosły znacząco – dodał.

Zdaniem Kowalczyka, wzrosną ceny przede wszystkim zbóż, olejów oraz artykułów pochodzenia zwierzęcego.

Podkreślił, że żywność produkowana w Polsce wystarcza do zabezpieczenia potrzeb ludności Polski i ok. 2 mln uchodźców. Przypomniał, że wartość eksportu żywności za ub. rok wyniosła 40 mld zł. – Więc ten margines bezpieczeństwa jest bardzo duży – dodał minister.

