Braun: ZUS to piramida finansowa. Urbaniak: Przypominamy nasz projekt

W konferencji prasowej zorganizowanej w piątek w Sejmie uczestniczyli posłowie Jakub Kulesza, Grzegorz Braun, Michał Urbaniak.

Kulesza: Proponujemy dobrowolny ZUS

– Na dzisiejszej konferencji zajmiemy się wzrostami. Niestety nie wzrostami wynagrodzeń a wzrostami składek ZUS dla przedsiębiorców. Najwyższą podwyżką składek ZUS dla przedsiębiorców w historii – powiedział polityk.

– Według wskaźników Ministerstwa Finansów nawet milion przedsiębiorców ma od początku 2023 roku płacić wyższe składki na ZUS. Będzie to wzrost aż o 187 złotych miesięcznie. To najwyższa podwyżka składek w historii – mówił przewodniczący koła poselskiego Konfederacji.

– System liczenia składek na ubezpieczenie społeczne działalności oparty jest na prognozie przeciętnego wynagrodzenia, które jest wyliczane przez Ministerstwo Finansów. W prognozie tej zawarte są składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i na Fundusz Pracy – tłumaczył wolnościowy polityk.

– Oczywiście należy do tego doliczyć podwyżkę składek na NFZ, których od początku roku nie można już odliczyć od podatku. Dodając do tego wszystkiego obecną sytuację gospodarczą, dodając wzrost cen za prąd, gaz, paliwo, dodając chaos spowodowany wprowadzeniem „Nowego Ładu” i nowego „Nowego Ładu”, dodając sytuację kredytobiorców (…) taki wzrost składek będzie po prostu kolejnym ciosem, który może pogrążyć wielu przedsiębiorców, zwłaszcza mikroprzedsiębiorców – powiedział poseł.

Urbaniak: To Polacy powinni korzystać na systemie

Polityk Ruchu Narodowego Michał Urbaniak przypomniał, że Konfederacja na początku trwającej kadencji Sejmu przedłożyła projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zakładający stopniowe wprowadzanie „dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorców”. Jak tłumaczył, postulaty z tego projektu posłowie jego partii składali, jako poprawki do tzw. tarcz antycovidowych, jednak nie zostały one przyjęte.

– Pisowcy doskonale wiedzą o tym projekcie, ale z jakiegoś powodu nie chcą z niego korzystać. My – w przeciwieństwie do obecnego rządu, który działa w myśl zasady, że „kasyno zawsze musi wygrać” – zakładamy, że to Polacy powinni korzystać na systemie podatkowym i finansowym państwa polskiego – mówił Urbaniak.

Braun: Konfederacja jako jedyna ani razu nie poparła podwyżki podatków

Lider Korony Grzegorz Braun mówił przedsiębiorcach, którzy „w walce z przeważającymi siłami rządu Rzeczypospolitej Polskiej – o zgrozo – ciągle jeszcze dają radę”.

– Jesteśmy z nimi w tej nierównej walce. Niestety bardzo nierównej, bo jesteśmy jedyną formacją parlamentarną, która w Sejmie 9 kadencji nie poparła ani jednej podwyżki podatków – jawnych, czy ukrytych. Konfederacja to jedyna formacja, która staje po stronie przedsiębiorców, dlatego, że staje po stronie polskiego konsumenta. W interesie polskiego konsumenta jest to, żeby Polacy pracowali, bogaci się i stawali się coraz zamożniejsi. Nie dzięki warszawskim czy eurokołhozowym dotacjom, bo to wszystko oczywiście ma krótkie nóżki, to ograniczona w czasie perspektywa. Długa perspektywa jest taka, że Polacy mogą stać mocno tylko na własnych nogach – mówił Braun.

– ZUS to piramida finansowa. Ten dług, który państwo polskie reguluje dotacjami rocznymi, które osiągają wysokość budżetu naszej obronności (…) Ta piramida może funkcjonować tylko poprzez rolowanie tego długu, a zatem przekładanie go na kolejne pokolenia. Sprzeciwiamy się temu i mamy przeciwko sobie zjednoczoną koalicję covidowo-wojenno-podatkową. W tym Sejmie podają sobie ręce lewica z lewej i lewica z prawej – powiedział Braun.

Czytaj też:

Likwidacja 15 podatków i dobrowolny ZUS. Ofensywa programowa KonfederacjiCzytaj też:

Dziambor: Konfederacja nie jest bliska rozpadu. Wręcz przeciwnie