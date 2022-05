Rząd zapowiada przedłużenie narzędzi z tzw. tarczy antyputinowskiej

W piątek na konferencji prasowej działania zapowiedział rzecznik rządu Piotr Müller, cytowany przez portal ISBnews.

Jak poinformował polityk Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy, obecnie trwają prace nad określeniem zakresu obowiązywania poszczególnych instrumentów.

"Tarcza antyputinowska"

– Jeżeli chodzi o przedłużenie "tarczy antyputinowskiej", która była wprowadzona, to w tej chwili trwają ostatnie prace nad tym, w jakim zakresie miałoby się to odbyć, bo oczywiście my te działania pomocowe chcemy kierować tam, gdzie to jest najważniejsze tak, aby środki finansowe – mniejsze środki finansowe dla budżetu państwa, a większe tym samym dla obywateli – służyły w tych miejscach, gdzie te pieniądze są najbardziej potrzebne – powiedział Piotr Müller podczas spotkania z przedstawicielami mediów.

– Bez wątpienia część z tych narzędzi zostanie przedłużona – dodał rzecznik prasowy rządu.

Główne założenia

Jednym z głównych celów pierwotnej tzw. tarczy antyputinowskiej miało być zapobieganie wzrostowi cen żywności. Inny punkt dotyczył dopłat dla rolników. Chodziło o 500 złotych do każdego hektara do 50 hektarów użytków rolnych oraz 250 złotych również do 50 hektarów do łąki i pastwiska.

– Oprócz tego, zabiegamy na forum unijnym, aby możliwa była pomoc publiczna dla producentów nawozów, od drugiej strony, strony produkcyjnej też, jeśli będzie taka wola KE, to będziemy starali się wdrażać odpowiednie rozwiązania – mówił w jednym ze swoich wystąpień w połowie marca tego roku premier Mateusz Morawiecki.

