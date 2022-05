Morawiecki: Na weekend mam świetną wiadomość dla emerytów

"Na weekend mam dla wszystkich polskich emerytów świetną wiadomość. Już w przyszłym tygodniu rząd zajmie się ustawą o 14 emeryturze! Spełniamy obietnice i wspieramy polskie rodziny!" – napisał Morawiecki w sobotę w mediach społecznościowych.

Polityka senioralna rządu PiS oparta jest na dwóch filarach – wsparciu finansowym i wsparciu aktywności w jesieni życia. Wsparcie finansowe to trzynasta i czternasta emerytura.

Rząd dosypie pieniędzy seniorom

Trzynastą emeryturę wypłacono po raz pierwszy w 2019 r. To dodatkowe świadczenie pieniężne – od 2020 r. gwarantowane ustawowo – dla wszystkich emerytów i rencistów w Polsce. Dodatkowe pieniądze rząd wypłaca ok. 9,7 mln osobom. Wysokość tego świadczenia to najniższa emerytura, która obowiązuje od 1 marca danego roku. Tylko w tym roku całkowita kwota wypłat to ponad 13,1 mld zł.

Czternasta emerytura jest wsparciem finansowym m.in. dla osób starszych pobierających niższe emerytury i renty. Po raz pierwszy wypłacono ją w 2021 r. dla ok. 8 mln emerytów i rencistów – w pełnej wysokości oraz ok. 1,2 mln – w wysokości niepełnej.

Rząd podjął decyzję, że czternasta emerytura zostanie wypłacona również w tym roku. W ramach tego świadczenia do seniorów trafi ok. 11,4 mld zł – informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

7 lat temu ruszył program "Senior plus"

Rząd przypomina, że w tym roku mija siedem lat od uruchomienia programu "Senior plus", którego celem jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym.

"Dzięki niemu dofinansowujemy rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym. Wspieramy finansowo jednostki samorządu terytorialnego w tym zakresie. Dzięki przekazanym pieniądzom mogą również prowadzić i zapewnić miejsca osobom starszych w ośrodkach wsparcia" – podaje KPRM.

