Polski Ład. Do gmin uzdrowiskowych trafi ponad 240 mln zł na inwestycje

Drugi nabór wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych trwał do 11 marca.

– Gminy uzdrowiskowe, które złożyły wnioski do funduszu inwestycji strategicznych, otrzymały z tego dodatkowego rozdania ponad 240 milionów złotych. Dofinansowanie trafi do 49 gmin, które o nie wnioskowały – poinformował wiceminister Paweł Szefernaker. Jak powiedział, rząd chce wesprzeć uzdrowiska w całym kraju, ponieważ wynikający z pandemii lockdown doprowadził do znaczącego obniżenia ich dochodów, m.in. z tytułu opłaty uzdrowiskowej.

– Gminy uzdrowiskowe w latach 2020-2021 miały duże straty związane właśnie z brakiem tych opłat, które na co dzień są w ich budżetach – zaznaczył.

Szefernaker zapowiedział też, że kolejną edycję Programu Inwestycji Strategicznych przeznaczoną dla wszystkich samorządów, rząd planuje rozstrzygnąć na przełomie maja i czerwca, a edycję dla gmin popegeerowskich – w drugiej połowie czerwca.

Dwa rodzaje wniosków

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Czwarta edycja Funduszu dotyczyła polskich uzdrowisk. "W czwartej edycji naboru wniosków o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji mogą ubiegać się gminy uzdrowiskowe i posiadające status obszaru ochrony uzdrowiskowej. Wartość dofinansowania, o które można wnioskować w tej edycji wynosi maksymalnie do 98 proc. wartości inwestycji (wymagany wkład własny gminy uzdrowiskowej / posiadającej status obszaru ochrony uzdrowiskowej to 2 proc.). Gminy uzdrowiskowe oraz gminy posiadające status obszaru ochrony uzdrowiskowej mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji z 37 obszarów" – czytamy na stronie BGK.

W czwartym naborze gminy uzdrowiskowe oraz gminy posiadające status obszaru ochrony uzdrowiskowej mogły złożyć maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie, w tym: 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 2 mln zł; 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł.

