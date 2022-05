Dwucyfrowe stopy procentowe? Niepokojące słowa ekonomisty

Prof. Witold Orłowski w rozmowie z Radiem pozytywnie ocenił zapowiedzi rządu o wakacjach kredytowych, ale odejście od WIBOR-u na rzecz nowego mechanizmu nazywa już "propagandową zagrywką". – To jest więcej bicia piany. Dla niezorientowanych brzmi to znakomicie – mówi.

– To może, ale wcale nie musi, doprowadzić do tego, że ten kredyt będzie może o 0,5 proc. tańszy. Tak czy owak, to nie zmienia faktu, że głównym zagrożeniem dla kredytobiorców jest to, że inflacja wymyka się spod kontroli. Trzeba się będzie liczyć z tym, że większość Polaków będzie ponosiła ogromne koszty tego wszystkiego – tłumaczy ekonomista.

Według niego pomoc kredytobiorcom jest niezbędna, ale głównie w formie zwrotnej. – Pomoc bezzwrotna powinna być przeznaczona dla osób, będących faktycznie w bardzo trudnej sytuacji – uważa prof. Orłowski.

Stopy procentowe. Prof. Orłowski przedstawia prognozę

Ekonomista ostrzega też przed dalszym wzrostem stóp procentowych. – Analitycy są trochę pogubieni i powtarzają to, co mówi bank centralny. Ale wydaje mi się, że jeszcze w tym roku będziemy mieli dwucyfrowe stopy procentowe – wyjaśnia prof. Witold Orłowski.

Rada Polityki Pieniężnej podniosła na początku maja wszystkie stopy procentowe o 0,75 pkt proc. Stopa referencyjna, główna stopa NBP, wzrosła z 4,5 proc. do 5,25 proc. w skali rocznej, stopa lombardowa do 5,75 proc., stopa depozytowa do 4,75 proc., stopa redyskonta weksli do 5,30 proc., a stopa dyskontowa weksli do 5,35 proc. Była to ósma z rzędu podwyżka stóp procentowych. Prezes NBP Adam Glapiński zapowiedział, że stopy będą nadal podwyższane.

