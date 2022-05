Miliardy z Berlina i Moskwy

No jak to? Z reparacji, które płacą nam Niemcy! Kilkaset miliardów złotych to nie w kij dmuchał!

A nie, momencik… Niemcy nam nic nie płacą? No ale jak to? Przecież pan poseł Arkadiusz Mularczyk tyle razy mówił, że zapłacą. I pan prezes Kaczyński takoż. Nie chcą zapłacić? Ojej. No, skoro Niemcy nie chcą, to może zapłacą Rosjanie. Na razie nie za zniszczenia kraju i ukradzione obiekty (było tego trochę, Rosjanie lubią sobie ukraść – a to pralkę, a to wiertarkę, a kiedyś tory kolejowe czy nawet cały zakład przemysłowy), ale za zbrodnię katyńską.