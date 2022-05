Europarlament chce nowego podatku. Dotknie międzynarodowych korporacji

Parlament Europejski rozpatrzy sprawozdanie swojej Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON) w sprawie ustanowienia minimalnej stawki podatku od osób prawnych dla dużych międzynarodowych korporacji. Proponowane przepisy będą obejmować przedsiębiorstwa z obrotami wynoszącymi co najmniej 750 mln euro rocznie.

W grudniu ub.r. członkowie OECD i G20 osiągnęli porozumienie w sprawie kompleksowej reformy podatkowej, aby sprostać wyzwaniom podatkowym wynikającym z cyfryzacji gospodarki. Wkrótce potem Komisja Europejska opublikowała projekt wprowadzający tę reformę do prawa UE.

Parlament zasadniczo zgadza się z propozycjami Komisji Europejskiej dotyczącymi harmonogramu wdrożenia przepisów. W sprawozdaniu, nad którym zagłosują europosłowie, znalazł się jednak wniosek o wprowadzenie klauzuli przeglądowej dotyczącej progu, od którego międzynarodowe korporacje będą podlegały minimalnej stawce podatkowej. Posłowie chcą również, aby Komisja Europejska oceniła wpływ przepisów na kraje rozwijające się.

Europoseł z Francji: To historyczne porozumienie

– Oczywiście kompromis nigdy nie jest doskonały i nikt nie będzie usatysfakcjonowany, ale to historyczne porozumienie (...). Przede wszystkim nie możemy wstrzymywać tego historycznego wydarzenia – powiedziała autorka sprawozdania, francuska europosłanka Aurore Lalucq (S&D) na posiedzeniu komisji ECON. – Musimy nadal koncentrować się na tym, by porozumienie jak najszybciej ujrzało światło dzienne i by zostało prawidłowo wdrożone – dodała.

Europosłowie wzywają do przeprowadzenia międzynarodowej reformy podatków od czasu, gdy skandale w połowie poprzedniej dekady ujawniły, że wiele firm międzynarodowych przenosi zyski do krajów, w których zatrudnia niewielką liczbę pracowników i prowadzi nieznaczną działalność, ale w których korzysta z preferencyjnego opodatkowania.

Często podawanym przykładem są firmy cyfrowe, których modele biznesowe polegają na tworzeniu wartości poprzez interakcję między firmą a konsumentami w miejscach, w których nie są one fizycznie obecne lub są obecne w niewielkim stopniu. W praktyce, międzynarodowe firmy płacące niższe podatki robią to kosztem krajów mających trudności z finansowaniem inwestycji lub świadczeń socjalnych.

Dwa filary

W 2018 r. Komisja Europejska zaproponowała pakiet sprawiedliwego opodatkowania gospodarki cyfrowej, ale z powodu braku porozumienia, zarówno globalnie jak i w Radzie UE, niektóre kraje Wspólnoty opracowały własne krajowe podatki cyfrowe, co doprowadziło do napięć handlowych.

Porozumienie OECD to rozwiązanie problemu fragmentacji oparte o dwa filary. Pierwszy to ujednolicenie podejścia do praw podatkowych w odniesieniu do największych i najbardziej dochodowych międzynarodowych przedsiębiorstw. Drugi filar wprowadza minimalną stawkę podatku od osób prawnych na poziomie 15 proc., aby ograniczyć praktyki przenoszenia zysków do jurysdykcji, w których nie obowiązują podatki lub są bardzo niskie.

Głosowanie na sesji plenarnej ustanowi opinię europarlamentu na temat środków niezbędnych do włączenia porozumienia w sprawie minimalnego podatku dla międzynarodowych firm do prawa UE. Opinia PE będzie musiała zostać uwzględniona, gdy państwa członkowskie w Radzie jednomyślnie przyjmą ostateczną wersję tekstu.

