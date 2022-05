Raport o stanie globalnego klimatu. Szef ONZ domaga się zdecydowanych działań

Guterres zabrał głos podczas prezentacji raportu Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) o stanie globalnego klimatu 2021. Szef ONZ opisał jego wyniki jako "ponurą litanię niepowodzeń ludzkości w walce ze zmianami klimatycznymi”.

W zaprezentowanym w środę raporcie stwierdzono, że ostatnie siedem lat to najcieplejszy okres w historii. Średnia globalna temperatura w 2021 r. wzrosłą około 1,11 (± 0,13) °C względem poziomu sprzed epoki przemysłowej. Zdaniem Guterresa, odpowiedzialne za to są paliwa kopalne i ich nadmierne wykorzystanie przez człowieka.

– Globalny system energetyczny jest zepsuty i coraz bardziej zbliża nas do katastrofy klimatycznej. Paliwa kopalne to ślepy zaułek – ekologicznie i ekonomicznie – stwierdził.

– Wojna na Ukrainie i jej bezpośrednie skutki dla cen energii to kolejny dzwonek alarmowy. Jedyną zrównoważoną przyszłością jest ta oparta o odnawialne źródła energii. Musimy skończyć z zanieczyszczeniem paliwami kopalnymi i przyspieszyć przejście na energię odnawialną, zanim spalimy nasz jedyny dom – powiedział i dodał: "czas ucieka”.

Plan szefa ONZ

W swoim planie, obejmującym pięć postulatów, Guterres zaproponował, aby technologie energii odnawialnej, takie jak magazynowanie baterii, były traktowane jako "podstawowe i ogólnodostępne globalne dobra publiczne”. Wezwał także do stworzenia globalnej koalicji na rzecz magazynowania baterii w celu przyspieszenia procesu innowacji, który miałby być kształtowany przez rządy państw narodowych i skupiający firmy technologiczne, producentów i finansistów.

Szef ONZ chce także zwiększenia skali i dywersyfikacji dostaw kluczowych komponentów i surowców dla technologii energii odnawialnej oraz aby rządy stworzyły ramy instytucjonalne i zreformowały biurokrację, aby wyrównać szanse dla odnawialnych źródeł energii.

Co więcej, rządy państw muszą obciąć dotacje dla paliw kopalnych, aby chronić biednych i najbardziej narażonych ludzi i społeczności. Na koniec Guterres proponuje, aby prywatne i publiczne inwestycje w energię odnawialną zostały potrojone, do co najmniej 4 bilionów dolarów rocznie.

