Inflacja w Wielkiej Brytanii najwyższa od ponad 40 lat

Informację przekazała w środę Agencja Reutersa.

Oficjalny poziom inflacji w Wielkiej Brytanii – 9 proc.

Wzrost cen w kwietniu osiągnął najwyższy roczny poziom od 1982 roku. Bank Anglii podjął wobec tego decyzję o dalszym podnoszeniu stóp procentowych.

Inflacja cen konsumpcyjnych wyniosła w kwietniu 9 proc., Jak podało w środę Biuro Statystyki Krajowej, przekracza to szczytowe wartości z okresu recesji na początku lat 90-tych.

Wielka Brytania ma najwyższą inflację wśród największych gospodarek europejskich i prawdopodobnie w G7, przy czym Kanada i Japonia nie opublikowały jeszcze danych za kwiecień.

Eksperci na których powołuje się Reuters przewidują, że wzrost cen w Wielkiej Brytanii będzie miał charakter długotrwały. Według prognoz pod koniec 2022 roku przekroczy 10 proc.

Goldman Sachs: Szczyt w strefie euro we wrześniu

Cała strefa euro, a szczególnie państwa wschodnio-europejskie zmagają się z rosnącą inflacją. Analitycy Goldman Sachs szacują w swoim najnowszym raporcie, że we wrześniu inflacja w strefie euro sięgnie 9 proc.

W kwietniu oficjalny poziom inflacji w strefie euro wyniósł aż 7,5 proc., co stanowi rekordowy poziom od czasu wprowadzenia wspólnej waluty w 1999 r. Już w lutym inflacja sięgała 5,9 procent.

Biuro analiz Goldman Sachs przekazało, że według oczekiwań inflacja w strefie euro osiągnie szczyt we wrześniu i wyniesie 9 proc. W nadchodzących kwartałach prawdopodobne będą także znaczące efekty drugiej rundy w postaci wyższego wzrostu płac.

Oficjalny poziom inflacji w Polsce

Jak z kolei wyglądają najnowsze dane dotyczące oficjalnego poziomu inflacji w Polsce?

Otóż w kwietniu 2022 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku wzrosły w porównaniu do kwietnia 2021 r. o 12,3 proc., a w stosunku do marca 2022 r. wzrosły o 2 proc. – podał w piątek Główny Urząd Statystyczny.

Na początku kwietnia Rada Polityki Pieniężnej podniosła główną stopę procentową z 3,5 do 4,5 proc. Była to już siódma podwyższa z rzędu. Rada zaczęła cykl podwyżek stóp w październiku 2021 r. Wówczas stopa referencyjna wzrosła z 0,1 proc. do 0,5 proc.

Według prognoz Narodowego Banku Polskiego, inflacja osiągnie szczyt w czerwcu tego roku. Cel inflacyjny NBP wynosi 2,5 proc. z możliwością odchylenia do 1 pkt proc. w górę lub w dół.

Czytaj też:

GUS: PKB w górę. Wstępne dane dużo lepsze od przewidywańCzytaj też:

KE obniżyła prognozę PKB Polski na 2022 rok