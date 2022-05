UE chce walczyć ze zmianami klimatu i Rosją. Von der Leyen przedstawiła plan

Ursula von der Leyen, która przedstawiał założenia nowego unijnego planu, podkreśliła, że wojna na Ukrainie wymusiła zmianę myślenia o rynku energii w UE.

– Wojna Putina zakłóca światowy rynek energii. To pokazuje, jak bardzo jesteśmy zależni od importowanych paliw kopalnych. (…) Musimy teraz jak najszybciej zmniejszyć naszą zależność od rosyjskich paliw kopalnych – powiedziała.

Plan REPowerEU w założeniu Komisji Europejskiej ma spełnić dwa cele: położenie kresu uzależnieniu UE od rosyjskich paliw kopalnych, które są wykorzystywane jako broń gospodarcza i polityczna i kosztują europejskich podatników prawie 100 miliardów euro rocznie oraz walka z kryzysem klimatycznym.

Nowy plan UE

Plan opiera się na trzech filarach: oszczędzaniu energii, dywersyfikacji dostaw i wspieraniu międzynarodowych partnerów UE oraz przyspieszenie przejścia na czystą, zieloną energię.

Komisja Europejska zaproponowała zwiększenie z 9 do 13 proc. wiążącego celu w zakresie efektywności energetycznej w ramach pakietu legislacyjnego dotyczącego Europejskiego Zielonego Ładu. KE opublikowała również komunikat, w którym szczegółowo opisano krótkoterminowe zmiany zachowań, które mogą zmniejszyć zapotrzebowanie na gaz i ropę o 5 proc.

KE planuje także, wzorem zakupu szczepionek przeciw COVID-19, opracowanie "mechanizmu wspólnych zakupów”, który będzie negocjował i zawierał kontrakty na zakup gazu w imieniu uczestniczących państw członkowskich. Komisja rozważy również środki legislacyjne wymagające dywersyfikacji dostaw gazu przez państwa członkowskie. Poinformowano również, przywódcy rządów 27 państw UE uzgodnili utworzenie platformy wspólnych zakupu gazu, LNG i wodoru.

W trzecim filarze zaproponowano zwiększenie głównego celu na 2030 r. dla OZE z 40 do 45 proc. w ramach pakietu Fit for 55. Inne działania obejmują m.in.: obligatoryjną instalację fotowoltaiczną na dachach budynków publicznych i komercyjnych oraz nowych budynkach mieszkalnych, ustalenie celu 10 mln ton krajowej produkcji wodoru ze źródeł odnawialnych i 10 mln ton importu do 2030 r. oraz podwojenie mocy fotowoltaicznej do 2025 r. i zainstalowanie infrastruktury o mocy 600 GW do 2030 r.

"Zielona transformacja wzmocni wzrost gospodarczy, bezpieczeństwo i działania na rzecz klimatu dla Europy i naszych partnerów" – stwierdza Komisja Europejska w opublikowanym w środę oświadczeniu.

Czytaj też:

Raport o stanie globalnego klimatu. Szef ONZ domaga się zdecydowanych działańCzytaj też:

Sankcje na Rosję. Putin grozi: Europa zapłaci wysoką cenęCzytaj też:

Ropa naftowa drożeje. "Rynki są niespokojne"