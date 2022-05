Gaz tylko za ruble. Wicepremier Rosji zdradza, kto spełnił żądanie Putina

– Są 54 firmy, w tym duże, średnie i małe, które mają kontrakty z Gazprom Export – powiedział Nowak, przemawiając na konferencji w Moskwie. – Wiem, że około połowa z nich otworzyła już rachunki w Gazprombanku, jedne w obcej walucie, a drugie w rublach, gdzie waluta obca jest następnie przeliczana na ruble w celu zapłaty za gaz – dodał.

Zapowiedział, że ostateczna lista odbiorców rosyjskiego gazu, którzy zgodzili się na spłatę w rublach, zostanie opublikowana w ciągu najbliższych dni. Powołał się przy tym na "skomplikowane harmonogramy płatności i przedpłat". – Są one rozciągnięte w czasie, na przykład dostawy kwietniowe są opłacane w maju – tłumaczył Nowak, cytowany w czwartek przez agencję TASS.

Zgodnie z dekretem prezydenta Władimira Putina, od 1 kwietnia kraje "nieprzyjazne" Rosji (na liście jest m.in. Polska) muszą płacić za gaz w rublach. To odwet za zachodnie sankcje nałożone na Rosję z powodu inwazji na Ukrainę, którą Kreml określa jako "specjalną operację wojskową". Atak trwa od 24 lutego i przekształcił się w największy konflikt zbrojny w Europie od momentu zakończenia II wojny światowej.

Moskwa zarządziła, że zagraniczni nabywcy rosyjskiego gazu muszą otworzyć rublowe konta w państwowym Gazprombanku, który nie został objęty zachodnimi sankcjami. Zgodnie z założeniami Putina, kupujący mają wpłacać pieniądze za gaz w euro lub dolarach i pozwolić Gazprombankowi kupować ruble w ich imieniu, co wywinduje kurs rosyjskiej waluty, osłabionej przez sankcje.

Pod koniec kwietnia Gazprom wstrzymał dostawy gazu do Polski i Bułgarii tłumacząc to tym, że odbiorcy w obu krajach odmówili zapłaty za gaz w rosyjskiej walucie. W ramach kontraktu jamalskiego do Polski dostarczanych było ok. 9 mld m3 gazu rocznie. Średnie roczne zużycie gazu w Polsce kształtuje się na poziomie 20 mld m3.