"Będą zapasy gazu na zimę". UE przyjęła nowe przepisy

Porozumienie między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Parlamentem Europejskim zostało osiągnięte w czwartek. Głównym negocjatorem z ramienia PE był Jerzy Buzek. Były premier poinformował o sukcesie w mediach społecznościowych.

Nowe przepisy ws. gazu

"Mamy to! Będą zapasy (gazu) na zimę, zamiast "zapasów" (o gaz) z Rosją zimą: przepisy o magazynach uzgodnione z Radą #UE! Niezwykłe tempo prac i ich stawka: zimą nie zabraknie już gazu dla obywateli, MŚP, biznesu. Udało się też (w końcu!) wpisać w prawo UE wspólne zakupy gazu" – napisał europoseł na Twitterze.

– To kolejne bezprecedensowe osiągnięcie, biorąc pod uwagę napięty harmonogram, spowodowany wojną rosyjską na Ukrainie. Stawką jest tutaj zabezpieczenie dostaw gazu na przyszłą zimę dla wszystkich Europejczyków – obywateli, chronionych klientów, MŚP, energochłonnych gałęzi przemysłu. Dlatego godne uwagi jest to, że mamy teraz ogólnounijny cel dotyczący napełniania magazynów gazu do 1 listopada 2022 r. – dodał Buzek podczas wypowiedzi dla mediów.

Buzek wspomniał również, że wynegocjowane przepisy otwierają państwom członkowskim możliwość korzystania z magazynów gazu na Ukrainie oraz w innych krajach Wspólnoty Energetycznej. – Parlament Europejski gorąco zachęca wszystkie państwa członkowskie do udziału w takiej współpracy – miałaby ona wymiar zarówno praktyczny, jak i symboliczny – podsumował polski europoseł.

Bezpieczeństwo energetyczne

Nowe regulacje zobowiązują państwa UE do wypełniania magazynów gazu do określonego poziomu. Odtąd każdy kraj członkowski ma dążyć do zapełnienia magazynów gaz w najmniej 85 proc. ich pojemności do 1 listopada 2022 r. W kolejnych latach cel ma wynosić 90 proc. pojemności.

Nowe przepisy to odpowiedź Unii na zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego ze strony Rosji.

W ostatnim czasie polski rząd konsekwentnie zwiększał krajowe zapasy "błękitnego paliwa". Jak poinformowała w mediach społecznościowych minister klimatu i środowiska, magazyny w Polsce są już zapełnione w 90 proc.

"Konsekwentnie zwiększamy bezpieczeństwo energetyczne Polski. Rezerwy gazu w naszym kraju stale rosną – magazyny są zapełnione już w 90 proc. Obecna sytuacja na świecie wymaga konkretnych działań, dlatego podejmujemy decyzje, które gwarantują, że gazu w polskich domach nie zabraknie" – napisała na Twitterze Anna Moskwa.

