Co Konfederacja proponuje kredytobiorcom? Dziambor odpowiada

W czwartek współzałożyciel wchodzącej w skład Konfederacji partii Wolnościowcy rozmawiał m.in. na tematy gospodarcze na kanale YouTube „Nam Zależy”.

Jak pomóc kredytobiorcom?

Pytany o sytuację kredytobiorców ze zmienną stopą, poseł przypomniał, że rozdawanie pieniędzy z całą pewnością nie poprawi niczyjej sytuacji, a tylko przyczynia się do jeszcze większego wzrostu inflacji.

– Rozwiązaniem dla tych ludzi nie jest kolejne dodrukowywanie pieniędzy, czyli ratowanie ich w ten sposób, jak zaplanowali to sobie niektórzy politycy, że będą teraz robione dopłaty. To był w ogóle wcześniej postulat Lewicy i wtedy śmialiśmy się, że Lewica myśli, że można dodrukować pieniądze, ale okazuje się, że PiS to dziedziczy – powiedział Dziambor.

Parlamentarzysta, który wiele lat sam prowadził działalność gospodarczą, ocenił, że jednym sposobem, by naprawdę ulżyć zakredytowanym jest ich maksymalne odpodatkowanie. – Mówię przede wszystkim o kosztach pracy. (…) Po drugie, rząd powinien podejmować wszelkie kroki, żeby inflację tłamsić – powiedział Dziambor.

Dziambor: Nie drukować pustego pieniądza

– To zwalczanie inflacji na pewno nie będzie wykonywane przez to, co zapowiedziała pani minister Maląg, czyli dodrukowanie dodatkowych pieniędzy na 14 emeryturę. (…) Analitycy NBP liczą, że w ciągu pół roku sytuacja się ustabilizuje, a wtedy stopy procentowe będą mogły spaść, a wówczas spadną i raty kredytów – powiedział wolnościowiec.

– Ale ku temu trzeba wykonać niestety trudne, mało populistyczne kroki na rynku, które mogą nie pomóc Prawu i Sprawiedliwości sondażowo, ale na pewno mogą pomóc Polakom w utrzymaniu jakkolwiek ich portfela – stwierdził poseł Konfederacji, dodając, że na razie nie widać rozwiązań w tym zakresie, a jedynce co zrobiono to poprawienie Nowego Ładu.

14 emerytura – Ile zapłacą podatnicy?

Wypłata 14. emerytury to wydatek dla budżetu państwa na poziomie 10 352 mln zł netto w 2022 r., wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym. Świadczenie ma zostać sfinansowane z Funduszu Solidarnościowego i z budżetu państwa.

Z Funduszu Solidarnościowego na wypłatę 14. emerytur ma zostać przekazanych 11 046 mln zł, ale 1 018 mln zł trafi z powrotem do budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) ze względu na potrącenie składek ubezpieczeniowych.

"Kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne zostanie sfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego oraz z budżetu państwa. Koszty obsługi kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego prognozuje się na poziomie 0,5% kwoty przeznaczonej na wypłatę tego świadczenia" – czytamy w OSR.

