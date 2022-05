Kolejny kraj bez dostaw gazu z Rosji. Kreml podjął decyzję

Główna fińska firma gazowa Gasum poinformowała w piątek, że dostawy rosyjskiego gazu do Finlandii zostaną odcięte w sobotę o 7 rano czasu lokalnego (o północy czasu wschodniego).

Finlandia bez rosyjskiego gazu

"Od soboty i w nadchodzącym sezonie letnim Gasum będzie dostarczać swoim klientom gaz ziemny z innych źródeł" – poinformowała spółka państwowa w komunikacie prasowym.

– To bardzo godne ubolewania, że dostawy gazu ziemnego w ramach naszego kontraktu zostaną teraz wstrzymane – powiedział dyrektor generalny Gasum Mika Wiljanen, zauważając, że firma "starannie przygotowywała się do tej sytuacji”.

Wiljanen dodał, że "będziemy w stanie zaopatrywać wszystkich naszych klientów w gaz w nadchodzących miesiącach, pod warunkiem, że nie będzie zakłóceń w sieci przesyłowej gazu”.

Wiceprezes Gasum Olga Väisänen powiedziała w piątek CNN, że Finlandia również odbiera gaz przez rurociąg Balticconnector przez Estonię, ale dodała, że sezon zimowy będzie "wyzwaniem”.

Szantaż Kremla

We wtorek firma gazowa poinformowała, że nie zapłaci za rosyjski gaz w rublach ani nie skorzysta z proponowanego przez Gazprom systemu płatności za gaz. W komunikacie firma poinformowała, że negocjacje z Gazpromem w sprawie długoterminowego kontraktu gazowego są sporne i że w celu rozwiązania sprawy kieruje ją do arbitrażu.

W zeszłym tygodniu Rosja odcięła Finlandię od dostaw energii elektrycznej.

Finlandia wraz ze Szwecją złożyły wnioski o członkostwo w NATO w odpowiedzi na wojnę Rosji z Ukrainą, co wywołało obawy o bezpieczeństwo w całym regionie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji ostrzegło, że Rosja "będzie zmuszona do podjęcia kroków odwetowych, zarówno o charakterze wojskowo-technicznym, jak i innym”, jeśli Finlandia i Szwecja przystąpią do sojuszu. Finlandia dzieli z Rosją granicę o długości 1340 km.

Wcześniej Gazprom poinformował, że zaprzestaje dostaw gazu do Polski i Bułgarii w związku z odmową tych państw zapłaty za surowiec w rublach.

