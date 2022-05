Ręce precz od mieszkań

Można by oczywiście przywołać tutaj znane powiedzenie księcia Gorczakowa: „Nie wierzę w informacje niezdementowane”. Ale załóżmy nawet, że premier mówi prawdę. Nie znaczy to, że w przemądrych rządowych głowach nie powstają jakieś złowrogie pomysły, bo jednocześnie przecież pan premier oznajmił, że trwają rozważania nad tym, co począć z sytuacją, którą szef rządu opisał tak: