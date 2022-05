Polska wypowiada międzyrządowe porozumienie. Minister Moskwa ogłosiła decyzję

Polityk Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy poinformowała o sprawie za pomocą wpisu w serwisie społecznościowym Twitter.

"Polska wypowiada międzyrządowe porozumienie gazowe z 1993 r. ws. Jamału. Agresja Rosji na Ukrainę potwierdziła trafność determinacji polskiego rządu w kierunku całkowitego uniezależnienia się od rosyjskiego gazu. Zawsze wiedzieliśmy, że Gazprom nie jest wiarygodnym partnerem" – napisała szefowa resortu klimatu i środowiska.

Gaz z Rosji tylko w rublach

Przypomnijmy, że zgodnie z dekretem prezydenta Rosji Władimira Putina, od 1 kwietnia tego roku "kraje nieprzyjazne" Federacji Rosyjskiej muszą płacić za gaz w rublach. To odwet za zachodnie sankcje gospodarze nałożone na Rosjan z powodu inwazji militarnej na Ukrainę. Agresja trwa od 24 lutego i przekształciła się w największy konflikt zbrojny w Europie od momentu zakończenia II wojny światowej. Jednak Kreml broni się stale od używania słowa "wojna", określając w swojej propagandzie atak "specjalną operacją wojskową".

Moskwa zarządziła, że zagraniczni nabywcy rosyjskiego gazu muszą otworzyć rublowe konta w państwowym Gazprombanku, który nie został objęty zachodnimi sankcjami. Zgodnie z założeniami Putina, kupujący mają wpłacać pieniądze za gaz w euro lub dolarach i pozwolić Gazprombankowi kupować ruble w ich imieniu, co wywinduje kurs rosyjskiej waluty, osłabionej przez sankcje.

W związku z działaniami, pod koniec kwietnia b.r. koncern Gazprom wstrzymał dostawy gazu do Polski i Bułgarii. Tłumaczył to tym, że odbiorcy w obu krajach odmówili zapłaty za gaz w rosyjskiej walucie narodowej. W ramach tzw. kontraktu jamalskiego do Polski dostarczanych było około 9 mld metrów sześciennych gazu rocznie. Średnie roczne zużycie gazu w naszym kraju kształtuje się zaś na poziomie 20 mld metrów sześciennych.

