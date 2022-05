Recesja w Polsce? Morawiecki uspokaja

– Na świecie mówi się o recesji, także tutaj w Davos, natomiast w Polsce w tym i w przyszłym roku recesja nie powinna wystąpić. Prognozy Goldman Sachs dają nam możliwość ogromnego wzrostu gospodarczego – mówił premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z Polsat News.

– Sądzie, że wzrost gospodarczy będzie w okolicach 3 proc., może trochę więcej – dodał szef rządu.

twitter

– Jeśli w Polsce nie będzie problemów z bezrobociem, to będziemy starali się również włączyć naszych sąsiadów ukraińskich do życia społecznego i gospodarczego, ale pamiętajmy, że oni w większości chcą wrócić do swoich mężów, braci, synów do odbudowywanej Ukrainy, a my chcemy im w tym pomóc – tłumaczył dalej premier.

Przyjęta w ubiegłym miesiącu przez Radę Ministrów Aktualizacja Programu Konwergencji (APK) przewiduje m.in. wzrost PKB w tym roku na poziomie 3,8 proc. (wobec 4,6 proc. prognozowanych w tegorocznej ustawie budżetowej), a następnie jego spowolnienie do 3,2 proc. w 2023 r. W kolejnych latach polska gospodarka wzrośnie – odpowiednio: w 2024 r. o 3 proc. i w 2025 r. o 3,1 proc.

Nadwyżka w budżecie

W wywiadzie dla stacji Polsat News, szef rządu poinformował także, że w budżecie państwa po kwietniu br. zanotowano kilkumiliadrową nadwyżkę.

– Wynik budżetu państwa z kwietnia pokazuje, że zarejestrowaliśmy nadwyżkę kliku miliardową. W kolejnych miesiącach nie będzie żadnych problemów ze spięciem budżetu i emisją obligacji – mówił Morawiecki.

Jak podało wcześniej Ministerstwo Finansów, w budżecie państwa na koniec marca br. odnotowano 0,27 mld zł deficytu.

Czytaj też:

Bujak: Reakcje NBP na kryzys były jak najbardziej prawidłoweCzytaj też:

Czekają nas kolejne podwyżki stóp procentowych