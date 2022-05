Przełom ws. KPO. Premier potwierdza doniesienia dziennikarzy

W przyszłym tygodniu spodziewamy się przyjęcia decyzji implementacyjnej ws. polskiego KPO – podaje, opierając się na źródłach w Brukseli, dziennikarka Polsat News. Oznaczałoby to, że Warszawa otrzyma wsparcie z Funduszu Odbudowy już w najbliższych miesiącach.

Premier potwierdza te doniesienia: KPO zostanie uruchomione w przeciągu kilku dni.

Przełom ws. KPO

– Jest duża szansa - ale chciałbym, żeby potwierdzenie tego faktu przyszło również z Komisji Europejskiej - że w ciągu najbliższych kilku dni, dosłownie kilku dni zostanie to zatwierdzone, czyli zostaną podpisane te kamienie milowe między nami a Komisją Europejską, tak jak wiele innych kamieni milowych ze wszystkimi innymi państwami Komisja Europejska podpisywała – powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Przypomniał, że cały Krajowy Program Odbudowy ze strony Polski "został zatwierdzony i wniosek złożony już jakiś czas temu".

– Teraz dostajemy z Komisji Europejskiej pozytywne sygnały w tym zakresie. To jest uzgodnienie tzw. kamieni milowych, czyli pewnych warunków, które wszystkie kraje członkowskie musiały uzgodnić z Komisją Europejską, my je również uzgodniliśmy - dodał.

Morawiecki: To kwestia formalna

Zaznaczył, że przyjęcie KPO przez KE "to kwestia formalna". – Same płatności to jest kwestia kilku najbliższych miesięcy, więc to jest rzecz zupełnie wtórna. My pieniądze mamy, nadwyżka w budżecie za kwiecień została pokazana, […] najważniejsze jest uzgodnienie tych filarów z KE i to zostało dokonane - wskazał.

Blisko dwa tygodnie temu rzecznik rządu Piotr Muller informował, że zespoły negocjacyjne osiągnęły porozumienie w sprawie kamieni milowych w Krajowym Planie Odbudowy (KPO), co oznacza, że KPO został przekazany do finalnej akceptacji KPO przez Komisję Europejską.

Wczoraj "Dziennik Gazeta Prawna" podał, że na 2 czerwca zaplanowany jest pobyt przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen w Warszawie. Zdaniem gazety może to oznaczać tylko jedno: że w tym dniu dojdzie do podpisania KPO. Przewodnicząca KE dotychczas komunikowała przyjęcie KPO przez KE podczas wizyt w tych krajach.

Krajowy Plan Odbudowy zakłada, że z Funduszu Odbudowy do Polski ma trafić ok. 58 mld euro - ponad 23,9 mld euro w formie dotacji i ponad 34,2 mld euro w formie pożyczek. Filarami KPO są m.in. innowacyjność, zdrowie, gospodarka, transport i cyfryzacja.

