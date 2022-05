Będą dalsze kłopoty Rosji? Obniżają stopy procentowe mimo gigantycznej inflacji

Jak podają branżowe media, decyzja o obniżce o 300 pkt bazowych zapadła w czwartek podczas nadzwyczajnego posiedzenia.

Rosja obniża stopę procentową

Jest to już trzecia obniżka stóp procentowych od momentu nagłej podwyżki głównej stopy procentowej z 9,5 proc. do 20 proc., o której zdecydowano w reakcji na zachodnie sankcje po rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Pod koniec lutego, po inwazji Kremla na Ukrainę, rubel początkowo osłabił się w stosunku do dolara. Władze wprowadziły jednak ścisłą kontrolę kapitału, a bank centralny kilka razy podniósł stopy procentowe, co dało efekt w postaci umocnienia się rubla w stosunku do dolara.

Oficjalna inflacja w Rosji – 17,8 proc.

Jak natomiast wygląda w Federacji Rosyjskiej kwestia inflacji?

"Najnowsze tygodniowe dane wskazują na znaczne spowolnienie obecnego tempa wzrostu cen. Presja inflacyjna słabnie dzięki dynamice kursu rubla, a także zauważalnemu spadkowi oczekiwań inflacyjnych gospodarstw domowych i przedsiębiorstw" – czytamy w czwartkowym komunikacie Centralnego Banku Rosji, cytowanym przez "Business Insider".

"W kwietniu roczna inflacja osiągnęła 17,8 proc., jednak według szacunków z 20 maja zwolniła do 17,5 proc., spadając szybciej niż w kwietniowej prognozie Banku Rosji" – wskazano w komunikacie.

Kurs rubla a dolar i euro

Rubel umacnia się w stosunku do dolara, mimo nałożonych przez państwa zachodnie sankcji na Rosję za wojnę na Ukrainie.

W poniedziałek rosyjski rubel umocnił się o 4 proc. w stosunku do dolara amerykańskiego. Tym samym aktualnie Rosjanie mają najmocniejszą walutę od czterech lat. Dobry czas dla rubla jest widoczny, mimo nakładanych na Rosję sankcji karnych.

Mimo coraz większych problemów gospodarczych Rosji, rubel od początku roku umocnił się już blisko o 30 proc. wobec dolara, dzięki czemu aktualnie jest jedną z najlepszych walut na świecie – wskazuje agencja Reutera.

W poniedziałek za jednego dolara można było zapłacić 57,7 rubla. Przed weekendem cena była o ponad 4 proc. wyższa. Ostatni raz, tak mocną walutę Rosjanie mieli w marcu 2018 roku.

Z kolei w porównaniu z euro rubel zyskał w poniedziałek nawet 6 proc. Według kursu, za jedno euro trzeba było zapłacić 58,75 rubli. Po południu cena wzrosła do blisko 64 rubli. Jednak kurs i tak pozostał najmocniejszy. Ostatni raz tak dobry kurs, w stosunku do euro, rubel osiągnął 2017 roku.

Czytaj też:

Bank Światowy: Wojna może spowodować globalną recesjęCzytaj też:

Wojna na Ukrainie. Wspólna inicjatywa UE, USA i Wielkiej BrytaniiCzytaj też:

Węgry a szósty pakiet sankcji. Orban pisze do przewodniczącego RE