NBP wskazuje, jak wakacje kredytowe mogą utrudnić walkę z inflacją

Rządowy projekt wprowadza tzw. wakacje kredytowe. Projekt zakłada, że kredytobiorca będzie miał prawo skorzystać z tej opcji przez dwa miesiące w każdym z dwóch ostatnich kwartałów 2022 roku oraz przez jeden miesiąc w każdym kwartale 2023 roku. Środek ten ma być dostępne dla wszystkich kredytobiorców.

Bezwarunkowe wakacje kredytowe. NBP ostrzega

Narodowy Bank Polski opublikował opinię do forsowanego przez rząd projektu. Instytucja co do zasady zgadza się z ideą pomocy kredytobiorcom.

NBP "pozytywnie ocenia on dążenia rządu do wprowadzenia rozwiązań, które pomogłyby kredytobiorcom pokonać przejściowe trudności w regulowaniu zobowiązań", ale dodaje, że niektóre projektowane przepisy powinny zostać raz jeszcze przemyślane.

W swojej opinii Bank centralny zwraca jednak uwagę, że sytuacja kredytobiorców jest zróżnicowana i wiele zależy m.in. w zależności od roku zaciągnięcia kredytu. "Dostępne dane wskazują, że obciążenia skutkujące trudnościami w obsłudze kredytów w największym stopniu mogą dotyczyć kredytobiorców, którzy zaciągali średnio największe wartościowo kredyty, w okresie najniższych historycznie stóp procentowych, tj. w latach 2020-2021" – czytamy.

Kredyty zaciągnięte w okresie najniższych stóp procentowych to blisko 21 proc. wszystkich złotowych kredytów mieszkaniowych.

NBP wskazuje, że tego typu pomoc powinna zostać skierowana "wyłącznie do tych, którzy doświadczają rzeczywistych problemów ze spłatą zobowiązań".

NBP wyliczył ponadto, że w sytuacji skorzystania z tzw. wakacji kredytowych w proponowanym wariancie skorzystały również osoby, które nie mają problemów ze spłacaniem kredytów, to koszt ich wprowadzenia mógłby być znacznie wyższy niż oszacowany w Ocenie Skutków Regulacji do przedłożonego projektu ustawy. "Wprowadzenie bezwarunkowych wakacji kredytowych mogłoby także utrudniać dążenie do trwałego obniżenia inflacji" – ostrzega zatem instytucja.

Co jeszcze zakłada rządowy pakiet?

Według projektu wakacje kredytowe mają dotyczyć zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej raty. Termin na spłatę zostanie przesunięty bez dodatkowych odsetek. Dzięki temu, np. kredytobiorca którego miesięczna rata wynosi 2,4 tys. zł zmniejszy swoje obciążenie o 19,2 tys. zł.

Planowane jest zastąpienie także WIBOR go innym wskaźnikiem, który obniży wysokość rat kredytowych. Proces wyznaczenia zamiennika za WIBOR zostanie uregulowany ustawowo.

Wsparcie z Funduszu to kwota nawet 2 tys. zł wypłacana przez 36 miesięcy – co daje łącznie 72 tys. zł. dofinansowania. Spłata pożyczki rozpoczyna się po dwóch latach od ostatniej wypłaty – w 144 równych i nieoprocentowanych ratach. Część pożyczki może zostać umorzona. Warunkiem umorzenia jest terminowa spłata 100 pierwszych rat. Przy maksymalnym wsparciu (wynoszącym 72 tys. zł) umorzone zostać może 22 tys. zł pożyczki.

Projekt ustawy dostosowuje także polskie prawo do przepisów UE dotyczących działalności platform crowdfundingowych. Nadzór nad nimi obejmie Komisja Nadzoru Finansowego.

