Fatalne wieści dla rządu. Polacy nie wierzą, że poradzi sobie z inflacją

Inflacja w Polsce bije historyczne rekordy. W kwietniu 2022 r. w ujęciu rocznym wyniosła ona 12,4 proc. – podał w połowie maja Główny Urząd Statystyczny (GUS). Najszybciej drożały paliwa do prywatnych środków transportu (27,8 proc. rok do roku). Znacznie podrożały również nośniki energii (prąd, gaz, opał). Z kolei ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły w kwietniu o 12,7 proc. rok do roku, po wzroście o 9,2 proc. w marcu.

Rząd próbuje ograniczyć wpływ inflacji na portfele Polaków za pomocą tarczy antyinflacyjnej. W piątek prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę przedłużającą jej funkcjonowanie do 31 lipca 2022 roku.

Tymczasem, jak wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie rp.pl, Polacy nie wierzą, że rząd będzie w stanie poradzić sobie z problemem jaki jest wysoka inflacja.

Wyniki sondażu

Respondentom zadano pytanie: "Czy Pani/Pana zdaniem rząd jest w stanie poradzić sobie z wysoką inflacją w Polsce?". Zdecydowana większość biorących udział w badaniu, bo aż 66,9 proc., stwierdziło, że rząd nie będzie w stanie tego zrobić. 17,5 proc. wskazało, że premierowi Morawieckiemu uda się zatrzymać szalejąca inflację. Z kolei 15,6 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

– Częściej w skuteczność rządu w tym zakresie wierzą mężczyźni: 23 proc. wobec 13 proc. kobiet. Wśród kobiet jest więcej opinii negatywnych: 72 proc. przy 61 proc. mężczyzn. Wiara w skuteczność rządu rośnie wraz z wiekiem badanych - z inflacją rząd może sobie poradzić według 18 proc. osób w wieku 35-49 lat oraz 19 proc. w wieku 50 i więcej lat – komentuje wyniki badań Adrian Wróblewski, dyrektor działu analiz w SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 24.05-25.05.2022 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy.

Rząd planuje zlikwidować programy społeczne? Minister finansów odpowiada



NBP wskazuje, jak wakacje kredytowe mogą utrudnić walkę z inflacją



Morawiecki prezydentem? Premier komentuje nietypowy sondaż