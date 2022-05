Ceny żywności w Europie wzrosną. O ile procent?

Dane przekazało w poniedziałek Allianz Trade, na które powołał się portal ISBnews.

"Sądząc według dotychczasowych epizodów wysokiej inflacji i obecnej sytuacji na rynku, uważamy, że ceny detaliczne żywności będą odzwierciedlać co najmniej 75 proc. obecnego wzrostu cen producentów żywności, dzięki czemu inflacja żywności w Europie i wszystkich głównych krajach europejskich w 2022 roku znajdzie się nieco poniżej lub powyżej granicy 10 proc. Zgodnie z prognozą Banku Światowego dla cen towarów rolnych, ceny detaliczne żywności osiągną równowagę lub zaczną się obniżać na początku 2023 roku" – możemy przeczytać w komunikacie w tej sprawie.

Ceny żywności w Europie

Według ekspertów, duzi eksporterzy towarów żywnościowych, którzy wprowadzają trwałe ograniczenia w handlu międzynarodowym, mogą napędzić kolejną rundę wzrostu cen na wszystkich poziomach, od cen towarów do cen detalicznych. W zaprezentowanej analizie wskazano również, że firmy mają tendencję do nieodzwierciedlania w pełni wyższych kosztów zakupu produktów żywnościowych w swoich cenach w krótkiej perspektywie, aby zachować udziały w rynku i zoptymalizować koszty w dalszej części rachunku zysków i strat. "W porównaniu z poprzednimi okresami wysokiej inflacji spodziewamy się, że tym razem detaliści w większym stopniu przeniosą wzrost cen na konsumentów gdyż m.in. motywacja sprzedawców detalicznych do utrzymania wolumenu sprzedaży kosztem niższych cen wydaje się mniej silna niż w przeszłości" – napisano.

Analiza wykazała też, że obecne ceny detaliczne w dużej mierze nie odzwierciedlają wyższych cen żywności i są zaledwie w połowie drogi do zrównoważenia wyższych cen producentów żywności. Firmy wspomniały również, że obecne ceny nie odzwierciedlają jeszcze wpływu wojny na Ukrainie.

