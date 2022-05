Nowe oszustwo w internecie. Fałszywe SMS-y z Ministerstwa Finansów

Zespół cyberbezpieczeństwa NASK ostrzega przed nowym oszustwem wymierzonym w społeczeństwo polskie. Nowa kampania wykorzystuje wizerunek Ministerstwa Finansów, podszywając się pod nie i wysyłając fałszywe SMS-y.

"Akcja Ministerstwa Finansów! Wypełnij krótką ankietę i zyskaj 250 zł na swoje konto" – tak brzmi treść fałszywej wiadomości. Do tego dołączony jest link.

"Oszuści wysyłają wiadomości SMS z zaproszeniem do wzięcia udziału w ankiecie na temat opinii o usługach bankowych. Aby zachęcić do kliknięcia w załączony link, oszuści mają oferować 250zł za wypełnienie formularza. Po wejściu na stronę ukazuje się portal, który wyglądem przypomina serwis gov.pl. W ostatniej fazie oszustwa pojawia się panel logowania do banku pod pretekstem powiązania z kontem, na które mamy otrzymać obiecaną nagrodę. W rzeczywistości dane logowania do naszego konta trafiają do przestępców" – tłumaczy CERT Polska na swoim profilu na Facebooku.

Obecnie strona, do której prowadzi link z wiadomości została już wpisana na czarną listę CERT Polska, a niektórzy dostawcy internetu i usług telekomunikacyjnych zablokowali do niej dostęp. Takie działania podjęła m.in. firma Organe.

Eksperci alarmują

Analitycy bezpieczeństwa cyfrowego alarmują, że w kolejnych latach podobne ataki mogą się nasilać. Eksperci przestrzegają osoby prywatne przed tego typu wiadomościami. Podobne przypadki zdarzały się już w Polsce i dotyczyły m.in. banków i kurierów. Z kolei firmy i instytucje, zdaniem specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa narażenia są najbardziej na ataki typu ransomware, czyli szyfrowanie i wykradanie krytycznych danych.

