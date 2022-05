"Zostało tylko wspomnienie". Prezydent Zabrza o współpracy samorządu z rządem

„Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki II edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Wszystkie samorządy, które złożyły chociaż jeden wniosek, otrzymały dotacje na budowę i modernizację m.in. dróg, szkół czy inwestycje wodno-kanalizacyjne. W tej edycji bezzwrotne dofinansowanie otrzymało blisko 5 tys. wniosków. Wiemy, jak ważny jest rozwój naszych małych ojczyzn. Dlatego właśnie tam kierujemy kolejne wsparcie finansowe” – poinformowano na stronie internetowej rządu.

Prezydent Zabrza o współpracy z rządem

Podczas konferencji w sprawie programu głos zabrała m.in. prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

– Zabrze to ośrodek, który jeszcze nie tak dawno kojarzył się z dobrze rozwijającym się przemysłem. To 7 kopalń, huty, przemysł ciężki. Dziś, po tym czasie zostało tylko wspomnienie. Zabrze musiało wybrać swój nowy kierunek, znaleźć nowe ścieżki. Dziś Zabrze to miasto nauki, medycyny, turystyki postindustrianlej, kultury, sportu – powiedziała polityk.

– Nie wydarzyłoby się to wszystko, gdyby nie, z jednej strony ogromna determinacja samorządu, ale z drugiej strony pomoc rządu. (…) Jeszcze nie tak dawno w Zabrzu odnotowywaliśmy 24 proc. bezrobocia. Dziś bezrobocie w mieście jest na poziomie 5,6 proc. To ogromna praca wykonana przez ludzi tego miasta, ale – jeszcze raz podkreślę – bez wsparcia na pewno by się to nie udało – oceniła prezydent Zabrza.

II edycja Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych

Każda jednostka samorządu terytorialnego (JST) mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie odpowiednio do 65 mln zł, 30 mln zł oraz obligatoryjnie do 5 mln zł. Przekazane fundusze samorządy przeznaczą na budowę lub modernizację żłobków, przedszkoli, szkół, dróg, ścieżek rowerowych czy infrastrukturę wodno-kanalizacyjną.

– Państwo musi być państwem pomocnym. Polska musi być państwem dla wszystkich, a nie tylko dla wybranych. Dlatego troszczymy się o wszystkich, troszczymy się o mieszkańców w każdej najmniejszej gminie, w każdym mieście, miasteczku, wsi i w każdym powiecie - to jest credo naszego rządu – powiedział szef polskiego rządu podczas poniedziałkowej konferencji.

Jak podaje rząd, „Rządowy Program Inwestycji Strategicznych to kompleksowe wsparcie dla samorządów. Druga edycja naboru wniosków rozpoczęła się 28 grudnia 2021 r. i trwała do 11 marca 2022 roku”.

W ramach naboru przekazano fundusze na budowę lub modernizację m.in.:

ponad 3500 km dróg,

ponad 5000 km chodników,

400 boisk i obiektów sportowych,

ponad 600 km ścieżek rowerowych,

ponad 90 żłobków i przedszkoli (z oddziałami integracyjnymi),

ponad 700 szkół,

ponad 100 siłowni plenerowych,

ponad 20 budynków i infrastruktury towarzyszącej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Najwięcej środków samorządy przeznaczą na infrastrukturę drogową – 47,3 proc., wodno-kanalizacyjną – 16,1 proc. i sportową – 8,3 proc.

