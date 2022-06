Dodatkowe kryteria ws. wakacji kredytowych? Rząd przeciwny

– Stanowisko rządu co do zaostrzania przesłanek wakacji kredytowych jest negatywne i takie będzie na dalszych etapach procesu legislacyjnego. Uważamy to po prostu za społecznie nieuzasadnione i nieprawidłowe – powiedział Patkowski podczas posiedzenia sejmowej podkomisji ds. instytucji finansowych.

– Uważamy, że ta przesłanka właśnie jednego kredytu na własny cel mieszkaniowy [w projekcie ustawy] jest wystarczająca – dodał.

Wakacje kredytowe

Przedmiotem obrad podkomisji był rządowy projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, zakładający m.in. wprowadzenie tzw. wakacji kredytowych oraz cztery inne projekty poselskie dot. wsparcia dla kredytobiorców.

– Jeśli chodzi o wakacje kredytowe, to jesteśmy po długich dyskusjach w rządzie, jak one mają wyglądać i też nie ukrywam, że zostało wprowadzone dwa ograniczenia, które już wywołały duże niezadowolenie społeczne w postaci wyłączenia z wakacji kredytowych kredytów w innej walucie niż w PLN czy indeksowanych do waluty w PLN. […] I drugie – że ten kredyt może być tylko na jeden cel i tylko, gdy ten kredyt jest wzięty na własny cel mieszkaniowy – tłumaczył Patkowski.

Jednocześnie doprecyzował rozumienie pojęcia "własny cel mieszkaniowy".

– Bardzo nam zależy, aby te wakacje kredytowe były tylko i wyłącznie na własny cel mieszkaniowy. Natomiast nie wykluczamy sytuacji i nie chcemy wyłączać grupy Polaków, którzy często mają mieszkanie np. dziedziczone czy np. nabyte dla swojego dziecka, ale jednocześnie mają kredyt na własny cel mieszkaniowy – wyjaśnił. – Uważamy, że nie ma społecznych przesłanek przy wakacjach kredytowych do tego, żeby takie osoby z tego wyłączać – dodał.

Propozycja ZBP

ZBP zaproponował określenie dodatkowych kryteriów do ubiegania się przez kredytobiorców o wakacje kredytowe. Prawo do takich wakacji mieliby jedynie kredytobiorcy, u których obsługa kredytu pochłania ponad 40 proc. miesięcznego budżetu, spłacają kredyt regularnie z opóźnieniami nie dłuższymi niż 30 dni i zamieszkują mieszkanie do 75 m2 lub dom do 100 m2.

Według Związku, łączny koszt wakacji kredytowych – w wersji proponowanej przez rząd – osiągnąłby poziom 13,1-16,4 mld zł w 2022 roku oraz 21,3-27,9 mld zł w okresie 2022-2023, w przypadku, w którym z wakacji kredytowych skorzystałoby 80 proc. uprawnionych kredytobiorców spłacających kredyty złotowe na nieruchomości niekomercyjne (najbardziej prawdopodobny scenariusz w opinii ZBP).

