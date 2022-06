Dziambor: To gigantyczny kredyt, który Polska będzie spłacać prawie 40 lat

Dziambor wraz z posłami Jakubem Kuleszą i Dobromirem Sośnierzem odeszli z partii KORWiN i stworzyli nową wolnościową formację w ramach Konfederacji. W zakresie kwestii gospodarczych ugrupowanie nie różni się od formacji Janusza Korwina-Mikke. Podstawą jest liberalizm ekonomiczny, deregulacja gospodarki i przeciwdziałanie socjalizmowi.

Dziambor: Jedna stawka VAT

Artur Dziambor powiedział w rozmowie z Radiem Gdańsk, że Wolnościowcy chcą, by prawo było proste i zwracają uwagę na wolność gospodarki. Jako przykład podał obecną sytuację związaną ze zmianami stawki VAT na paliwo.

– Stawka VAT powinna być jedna na wszystko dla wszystkich. (…) Nasze państwo ustala ulgi tymczasowe. One sprawiają, że jak ulga zniknie, paliwo będzie po dziewięć złotych. Trzeba szybko działać, musi to być przegłosowane w Sejmie. Mamy wielki problem z ceną netto, a nie brutto. To ona wpływa na przemysł. Myślę, że przyjdzie czas, kiedy paliwo przekroczy cenę ośmiu, dziewięciu złotych. Wtedy trzeba będzie robić inne ruchy, jak likwidacja obciążeń podatkowych – podkreślał.

Dziambor: KPO to fundusz zadłużenia

W czwartek Komisja Europejska pozytywnie zaopiniowała Krajowy Plan Odbudowy. Pożyczka i granty będą mogły być skierowane do Polski, ale pod pewnymi warunkami, postawionymi przez Komisję Europejską. KPO 48 reform i 116 powiązanych z nimi tzw. kamieni milowych oraz 54 inwestycje i 166 wskaźników – przekazał minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Konfederacja konsekwentnie opowiada się przeciwko KPO. Dziambor przypomniał w wywiadzie, skąd takie podejście.

– To fundusz zadłużenia, głosowaliśmy przeciwko temu. (…) Nie zgadzamy się na to, by się tak zadłużać, ale to niewycofywalna decyzja. Nasz rząd zgodził się, żeby wziąć ten gigantyczny kredyt, który będziemy spłacali przez następne 40 lat. (…) Teraz będzie to zastrzyk gotówki, który pomoże się odbić. Wzrost gospodarczy robią ludzie biznesu nie dzięki polityko, tylko mimo ich działań. Politycy nie stają na wysokości zadania, bo nie mają pojęcia, jak to wygląda. Większość polityków nie ma żadnych doświadczeń z rynku prywatnego – powiedział poseł Konfederacji.

