Łukaszenka chce dobić targu z Zachodem. Ma propozycję uderzającą w Putina

Eksport pszenicy z Ukrainy przez Białoruś to jedna z opcji w dyskusjach prowadzonych przez ONZ, których celem jest zwiększenie globalnej podaży zboża w obliczu zbliżającego się poważnego kryzysu żywnościowego. Inną opcją jest odblokowanie ukraińskich portów na Morzu Czarnym, które kontrolują Rosjanie.

W piątek w rozmowie telefonicznej z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem Łukaszenka powiedział, że Białoruś jest gotowa zwolnić potrzebne przepustowości na swojej linii kolejowej dla ukraińskiego zboża i zaproponował zorganizowanie rozmów między Białorusią, Ukrainą i krajami, które chcą zapewnić jej dostęp do swoich portów na Bałtyku.

Łukaszenka wspomniał o Polsce

Według agencji Reutera, najważniejszą kwestią, o której wspomniano w rozmowie, było to, że porty – w Niemczech, Polsce i krajach bałtyckich – powinny być również otwarte dla białoruskich towarów. – Jeżeli zostaną stworzone warunki do tranzytu ukraińskiego zboża, porty, które będą go przeładowywały, powinny mieć możliwość załadunku towarów również z Białorusi – miał powiedzieć Łukaszenka.

Białoruś, główny światowy producent nawozów potasowych, została dotknięta zachodnimi sankcjami, które zakłóciły jej eksport przez porty Morza Bałtyckiego – podkreśla Reuters.

"Skomplikowane negocjacje"

Guterres ostrzegł na początku tego tygodnia, że jakakolwiek umowa dotycząca odblokowania dostaw towarów z regionów objętych rosyjsko-ukraińską wojną jest wciąż odległa, ponieważ "fakt, że wszystko jest ze sobą powiązane, sprawia, że negocjacje są szczególnie skomplikowane".

Agencja Anadolu poinformowała w czwartek, powołując się na źródła dyplomatyczne, że Rosja, Turcja, Ukraina i ONZ przygotowały mapę drogową, która ma zapewnić funkcjonowanie bezpiecznego korytarza dla eksportu produktów rolnych z ukraińskich portów. Według tych doniesień, Turcja od pewnego czasu prowadzi rozmowy dyplomatyczne w celu stworzenia mechanizmu zapewniającego bezpieczne dostawy zboża z Ukrainy na rynek światowy.

