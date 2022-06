PGNiG zainwestuje 700 mln zł w dwie największe kopalnie ropy i gazu w Polsce

Plan rozbudowy instalacji został opracowany z pomocą zaawansowanych cyfrowych narzędzi wykorzystywanych w ramach platformy Smart Field. Celem jest optymalizacja pracy obu kopalni – podała spółka.

Kopalnie Lubiatów i Dębno należą do największych instalacji wydobywczych PGNiG w kraju. W obu eksploatuje się zarówno ropę naftową, jak i gaz ziemny, przy czym głównym produktem jest ropa. Łącznie w obu kopalniach wydobywa się przeszło 480 tys. ton tego surowca rocznie, co stanowi aż 75 proc. całej krajowej produkcji ropy przez PGNiG.

"Rozwój krajowego wydobycia ropy i gazu to jeden z priorytetów PGNiG. Angażujemy w to nie tylko znaczące środki inwestycyjne, ale również nasze bogate doświadczenie i najnowsze rozwiązania techniczne. Dzięki temu jesteśmy w stanie lepiej wykorzystać zasoby każdego złoża, co ma duże znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa dostaw oraz zrównoważonego wykorzystania nieodnawialnych zasobów energetycznych" – powiedziała prezes Iwona Waksmundzka-Olejniczak, cytowana w komunikacie.

Rozbudowa instalacji i nowe odwierty

Inwestycje w Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego (KRNiGZ) Dębno będą polegały m.in. na rozbudowie instalacji technologicznej i modernizacji ośrodka centralnego oraz budowie generatora energii elektrycznej. Umożliwi to podłączenie do eksploatacji trzech odwiertów ze złoża gazu ziemnego Różańsko, z którego PGNiG będzie wydobywać ok. 80 mln m3 gazu rocznie w przeliczeniu na gaz wysokometanowy, podano również.

Zastosowanie modelowania cyfrowego wspartego sztuczną inteligencją pozwoliło wybrać optymalną konfigurację dalszych prac, których celem jest zwiększenie możliwych do wydobycia zasobów ropy. PGNiG zakłada, że odwiercenie kolejnych pięciu otworów eksploatacyjnych na złożu Barnówko-Mostno-Buszewo pozwoli wydobyć dodatkowe 440 tys. ton ropy naftowej. Oznacza to, że w całym okresie działania kopalni Dębno zostanie w niej wydobyte o 10 proc. surowca więcej niż prognozowano do tej pory.

Projekt inwestycji rozbudowy KRNiGZ Lubiatów przewiduje podłączenie nowych odwiertów eksploatacyjnych oraz instalację kompresorów do zatłaczania gazu w celu stymulacji produkcji ropy. Głównym efektem prac będzie zwiększenie wydobycia gazu ziemnego o 100 mln m3 rocznie w przeliczeniu na gaz wysokometanowy, a więc podwojenie obecnej produkcji tego paliwa. Analiza wyników badań oraz danych eksploatacyjnych wykazała natomiast, że ze względów geologicznych w Lubiatowie nie ma możliwości zwiększenia wydobycia ropy naftowej. Realizacja inwestycji pozwoli jednak ustabilizować wydobycie tego surowca, bez czego w ciągu kolejnych lat poziom jego produkcji spadałby o ok. 8 proc. rocznie – wynika z materiału.

Kopalnie mają działać dłużej

Prace, które PGNiG planuje przeprowadzić w Lubiatowie i Dębnie umożliwią wydłużenie okresu funkcjonowania kopalni o 15-20 lat.

KRNiGZ Lubiatów obsługuje wydobycie ze złóż: Lubiatów, Międzychód i Grotów, zlokalizowanych na granicy województw lubuskiego i wielkopolskiego. Ich zasoby wydobywalne oszacowano na 7,3 mln ton ropy naftowej i 7,3 mld m3 gazu ziemnego zaazotowanego. Do tej pory wyeksploatowano 2,36 mln ton ropy naftowej i 2,34 mld m3 gazu.

Do KRNiGZ Dębno podłączono złoże: Barnówko-Mostno-Buszewo położone na granicy województw zachodniopomorskiego i lubuskiego. Jego zasoby wydobywalne oszacowano na 12,6 mln ton ropy naftowej i 7,65 mld m3 gazu zaazotowanego, z czego do tej pory wydobyto 7,65 mln ton ropy naftowej i 6,66 mld m3 gazu.

