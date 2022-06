Rząd podjął decyzję ws. przyszłorocznej płacy minimalnej

Podczas wtorkowego posiedzenia rządu wypracowano rozwiązania dotyczące podniesienia płacy minimalnej w przyszłym roku. Od stycznia 2023 roku minimalne wynagrodzenie będzie wynosić 3 tys. 383 zł, czyli o 373 zł więcej niż obecnie wynosi najniższa pensja w kraju. W lipcu 2023 r płaca minimalna zostanie podwyższona do kwoty 3 tys. 450 zł, co oznacza wzrost o 440 zł w stosunku do 2022 roku.

Minimalna stawka godzinowa, której wysokość powiązana jest ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, również zostanie podniesiona dwa razy. Od stycznia 2023 roku wyniesie 22,10 zł a od lipca 22,50 zł, co oznacza wzrost o 14,2 proc. względem 2022 r.

Rządowe propozycje będą konsultowane w Radzie Dialogu Społecznego. Oznacza to, że propozycje nowych stawek mogą się jeszcze zmienić. Jeśli członkowie Rady nie dojdą do porozumienia (co w ostatnich latach zdarza się często) rząd samodzielnie wyznaczy poziom minimalnego wynagrodzenia oraz minimalną stawkę godzinową.

Dwie podwyżki

Informacje o planowanym dwukrotnym podniesieniu płacy minimalnej w 2023 roku pojawiły się już kilka tygodni temu. Mówiła o tym minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

– Jedno, co jest na dzisiaj pewne, to że waloryzacja będzie dwukrotnie w ciągu roku – powiedziała pod koniec kwietnia szefowa MRiPS.

– Przygotowujemy rozwiązania, różne warianty, które będziemy chcieli przedstawić Radzie Dialogu Społecznego – dodała minister.

Maląg podkreśliła, że dwukrotne podniesienie płacy minimalnej to efekt wysokiej inflacji. Zgodnie z zapisami ustawy, jeśli wskaźnik inflacji wynosi więcej niż 5 proc., podwyższanie płacy minimalnej odbywa się dwukrotnie. Taką decyzję prognozowali również eksperci.

W 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3010 zł brutto.

