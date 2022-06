Tarcza antyinflacyjna będzie przedłużona. Sejmowa komisja przyjęła poprawkę

"Celem poprawki jest przedłużenie do 31 października 2022 r. wprowadzonych w obszarze podatków rozwiązań, zmierzających do złagodzenia skutków inflacji – powiedział Marcin Porzucek z PiS. Poprawkę poparło 36 posłów, jeden był przeciwny, jeden wstrzymał się od głosu.

Wiceminister finansów Piotr Patkowski zaznaczył, że wprowadzenie poprawki dotyczącej przedłużenia tarczy do 31 października jest realizacją zapowiedzi rządu, że tarcza będzie przedłużana, dopóki istnieje stan podwyższonej inflacji.

Patkowski: Tarcza nie działa proinflacyjnie

Odnosząc się do uwag, że tarcze antyinflacyjne przyczyniają się do wzrostu inflacji, powiedział: "Tarcze antyinflacyjne w żadnej sposób nie podwyższają inflacji, wręcz obniżają; te szacunki mieszą się w przedziale od 1,5 do 2 pkt proc."

Chodzi o przedłużenie tych regulacji, które obowiązują do 31 lipca 2022 r. w zakresie obniżenia akcyzy, VAT i podatku od sprzedaży detalicznej na paliwa, nawozy, nośniki energii elektrycznej.

W ocenie Biura Legislacyjnego Sejmu, wprowadzana do projektu ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom wykracza poza zakres tematyczny ustawy i powinna zostać zgłoszona podczas pierwszego na posiedzeniu Sejmu.

Inflacja bije rekordy

Według szybkiego szacunku danych GUS, inflacja konsumencka wyniosła w maju 13,9 proc. w skali roku (wobec 12,4 proc. r/r w kwietniu). Cel inflacyjny NBP wynosi 2,5 proc. z możliwością odchylenia do 1 pkt proc. w górę lub w dół.

Inflacja jest obecnie najwyższa od ponad 24 lat. Rząd i Narodowy Bank Polski przekonują, że ceny rosną głównie z powodu wojny na Ukrainie wywołanej przez Rosję. Inwazja trwa od 24 lutego i przekształciła się w największy konflikt zbrojny w Europie od momentu zakończenia II wojny światowej.

Przed nami dziewiąta podwyżka stóp procentowych z rzędu?

Z powodu rekordowej inflacji Rada Polityki Pieniężnej od kilku miesięcy regularnie podnosi stopy procentowe. 5 maja RPP podniosła główną stopę procentową z 4,50 do 5,25 proc. Konsensus rynkowy przewidywał podwyższenie stopy referencyjnej o 100 pb, choć część analityków nie wykluczała większej podwyżki. Była to ósma podwyżka stóp z rzędu od października 2021 r.

RPP zbierze się na posiedzeniu w środę. Eksperci spodziewają się kolejnej podwyżki stóp, przynajmniej o 75 pb.

Czytaj też:

Kiedy inflacja zacznie spadać? Minister finansów odpowiadaCzytaj też:

Balt: To jest tarcza przeciwko biedzie, a nie przeciwko inflacji