Baltic Pipe coraz bliżej. Lądowy odcinek odebrany miesiąc przed terminem

Gazociąg Ciecierzyce-Lwówek ma długość 69 km, a jego trasa przechodzi przez sześć gmin w województwie lubuskim i wielkopolskim. Odbioru dokonano na 15 dni przed terminem umownym, po pozytywnym przeprowadzeniu prób hydraulicznych oraz wykonaniu badania tłokiem geometrycznym. Kolejnym etapem tej inwestycji będzie oddanie do eksploatacji.

Spawanie i montowanie trwało rok

"W szczytowym momencie w budowę tego gazociągu zaangażowanych było ponad 320 pracowników. Proces spawania liniowego i montażowego trwał 360 dni. Łącznie wyspawano prawie 4 900 sztuk spoin. Dla Gaz-Systemu poza technicznymi aspektami ważne były kwestie środowiskowe, w tym ograniczenie wpływu inwestycji na przyrodę i otoczenie. Dlatego na tym odcinku wykonano 43 przejścia bezwykopowe pod istniejącą infrastrukturą lokalną oraz cennymi przyrodniczo terenami, wykorzystując nowoczesne technologie typu przeciski, przewierty, mikrotunelling i HDD" – czytamy w komunikacie.

Jak podkreślono, po 18 miesiącach budowy gazociąg jest gotowy do nagazowania.

Baltic Pipe. W połowie czerwca odbiór kolejnego odcinka

Ciecierzyce-Lwówek (69 km) jest jednym z dwóch odcinków gazociągu Goleniów-Lwówek, który ma łączną długość 191 km. Odbiór techniczny drugiego odcinka relacji Goleniów-Ciecierzyce (122 km) planowany jest w połowie czerwca. Po tym czasie na całym gazociągu Goleniów-Lwówek zostanie przeprowadzony rozruch i nagazowanie, a przesył gazu ruszy 1 października tego roku – podsumowano.

Baltic Pipe to jedna ze strategicznych inwestycji mających zapewnić Polsce dywersyfikację dostaw energii. Gazociąg o przepustowości 10 mld m3 rocznie ma zostać uruchomiony 1 października 2022 r.

– Baltic Pipe razem z gazoportem i z całą magistralą otwiera nową, alternatywną do kontrolowanej przez Rosjan drogę do przesyłu gazu nie tylko do Polski, ale również do Europy Środkowej, na Słowację i na Węgry – mówił w listopadzie Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury krytycznej.

