"Świat musi zapłacić wysoką cenę za wojnę". Pesymistyczne prognozy OECD

OECD przedstawiając swoje pesymistyczne prognozy dotyczące światowego PKB ostrzegła, że "świat musi zapłacić wysoką cenę za wojnę Rosji z Ukrainą”.

Niepokojące przewidywania

Obecnie OECD przewiduje, że globalny wzrost gospodarczy wyniesie w 2022 roku 3 proc., co oznacza spadek z prognozowanych w grudniu 2021 roku 4,5 proc. Co więcej, według analityków organizacji poziom światowego PKB pozostanie na podobnym pułapie w 2023 r. Skutki wojny na Ukrainie będą więc odczuwalne na całym świecie, najbardziej jednak dotkną one najbiedniejsze społeczeństwa.

– Prognozy dotyczące inflacji w krajach OECD w 2022 roku wynoszą obecnie prawie 9 proc., czyli dwa razy więcej niż wcześniej przewidywaliśmy – powiedział główny ekonomista OECD i zastępca sekretarza generalnego Laurence Boone, dodając, że "stopień, w jakim wzrost gospodarczy będzie niższy, a inflacja wyższa, będzie zależał od rozwoju sytuacji na Ukrainie, ale jasne jest, że najbiedniejsi ucierpią najbardziej”.

Boone wezwał do globalnej współpracy, aby uniknąć kryzysu żywnościowego.

– Dziś świat produkuje wystarczającą ilość zbóż, aby wyżywić wszystkich, ale ceny są bardzo wysokie i istnieje ryzyko, że ta produkcja nie dotrze do tych, którzy jej najbardziej potrzebują. Potrzebna jest globalna współpraca, aby żywność docierała do konsumentów po przystępnych cenach, w szczególności do krajów o niskich dochodach i wschodzących gospodarkach rynkowych – powiedział Boone.

Prognoza OECD jest zgodna z przewidywaniami Banku Światowego, który poinformował wczoraj, że spodziewa się, że globalny wzrost gospodarczy w 2022 roku wyniesie 2,9 proc.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju przewiduje, że w 2023 roku wśród krajów G20 najbardziej, poza Rosją, ucierpi Wielka Brytania. OECD prognozuje, że kraj ten odnotuje zerowy wzrost gospodarczy w 2023 r. po wzroście o 3,6 proc. w 2022 r.

Czytaj też:

Włochy ostrzegają: Przez działania Rosji miliony ludzi mogą umrzeć z głoduCzytaj też:

"Europejczycy nie wysłuchali naszych pilnych próśb". Putin: Ostrzegaliśmy przed tymCzytaj też:

Na świecie brakuje pszenicy. Papież zaapelował do Rosjan