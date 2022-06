Drożyzna w Polsce. Media: Spada sprzedaż owoców i warzyw

Sprawę opisał w czwartek portal Wyborcza.biz.

"Drożyzna daje się we znaki zarówno klientom, jak i właścicielom zieleniaków czy budek na bazarkach. Kupujemy znacznie mniej owoców i warzyw. Hitem sprzedaży są obecnie truskawki i arbuzy, stanęła sprzedaż jabłek i mandarynek. Obecnie za 100 złotych możemy zrobić niewielkie zakupy na bazarku" – przekazano.

Drożyzna w kraju

Według relacji dziennikarzy, coraz więcej klientów bazarów w kraju kupuje owoce i warzywa już nie na kilogramy, tylko na sztuki. Dotyczy to szczególnie emerytów, którzy nie chcą przepłacać. – Gołym okiem widać, że kupujących ubywa, a ceny rosną, bo muszą rosnąć. Klienci mają przygotowane karteczki z listą zakupów, niektórzy mają też wyliczone pieniądze, by nie wydać za dużo. Na tym jednak się nie kończy – powiedział pan Kazimierz, właściciel dużej budki na targowisku, cytowany przez portal Wyborcza.biz. Jak opisał, mniej więcej co trzeci jego klient od pewnego czasu narzeka na wzrost cen towarów. "Właściciele warzywniaków tylko stoją, spuszczają głowy i nic nie mówią, by nie zniechęcić klientów do dalszych zakupów, bo wielu klientów potrafi się obrazić, widząc taką cenę" – możemy przeczytać.

Zgodnie z doniesieniami medialnymi, sprzedaż warzyw i owoców mogła spaść nawet o 20-25 proc. Przykładowe ceny na bazarze to: 29 złotych za kilogram zielonej fasoli, 40 złotych za kilogram borówek czy 18 złotych za kilogram śliwek.

Rekordowa inflacja

Według szybkiego szacunku danych, inflacja konsumencka wyniosła w maju 13,9 proc. w skali roku (wobec 12,4 proc. r/r w kwietniu). Cel inflacyjny wynosi 2,5 proc. z możliwością odchylenia do 1 pkt proc. w górę lub w dół.

Inflacja w kraju jest obecnie najwyższa od ponad 24 lat.

